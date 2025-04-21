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建案施工毀路 桃市半年117件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
建案施工常導致周邊人行道和道路破損，桃園近半年就多達117件通報，市府都發局回應，已修法要求建商需限期修復，否則不予核發使用執照。圖／桃園市都發局提供
建案施工常導致周邊人行道和道路破損，桃園近半年就多達117件通報，市府都發局回應，已修法要求建商需限期修復，否則不予核發使用執照。圖／桃園市都發局提供

桃園建案林立，許多工地時因大型機具進出、管線開挖，致周邊人行道和道路破損，近半年通報多達117件，民代呼籲開工前應加強協調，並將學校附近工地列為預警對象。市府都發局回應，已修法要求建商需限期修復，否則勒令停工，會持續加強巡查。

「建商大手大腳、便宜行事，還活在舊思維做事。」議員凌濤說，他收到多起社區、學校反映，包括桃園區莊一街及慈文國小附近建案，因大型機具進出和噪音嚴重影響生活品質，孩童上下學險象環生。

他建議，市府應訂定開工前的協調機制細節，而非等到事後損害發生才去處理，並優先處理學校附近施工基地。

桃園市都發局長江南志坦言，過往營造廠因施工弄壞道路，只要在拿到使用執照前修好即可，市府去年發現問題嚴重後於8月發布修正「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建商必須立刻修復因施工損壞的公共設施，否則要求停工。

江南志說，近半年117件通報案件，已有22案被勒令停工，產生一定成效，未修復完成，也不予核發使用執照；未來在學校周邊，會研議針對規模較大的建案進一步加強管理。

另，建管處長莊敬權也提到，時有民眾反映，預拌混泥土車排隊造成大塞車及灌漿時有損鄰等，正研擬修正建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法，校園周邊建案、深開挖工地、超高大樓及在山坡地進行大面積開挖等工程施工前，應向周圍住戶辦理施工說明會，減少糾紛。

建築 桃園

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