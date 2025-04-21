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星期評論／防治鳥害並非零和 可更友善

聯合報／ 記者范榮達
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死，縣府立牌限令拆除。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，保育類台灣藍鵲中網死，縣府立牌限令拆除。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今年草莓產季，農友未經許可架網防治鳥害，至少發生3起無差別網殺事件，顧人不顧鳥？顧鳥不顧人？都惹議，其實兩者並非「零和」，防治鳥害可以更友善創雙贏。

苗栗縣草莓種植面積500多公頃，大湖鄉更有「草莓王國」之稱，除了採果鮮食外，加工及帶動周邊的旅遊觀光產業，成了地方重要高經濟作物，草莓成熟時，果實鮮紅欲滴及好滋味，也成了部分鳥類搶食的目標，農民在草莓田架網防治減少農損，不難理解。

但今年2月、4月分別有關心生態保育人士舉報，泰安鄉、獅潭鄉3處草莓田的架網，共有20隻鳥掛網死亡，2隻中網受困，無論保育類、一般類或啄不啄食草莓，都遭無差別網殺，牠們生前恐怕想不到自由飛行的天空，怎會立起了索命網？

根據野生動物保育法規定，未經申請主管機關核發許可證，使用網具捕獵一般類野生動物，可處6萬元至30萬元罰鍰，保育類則可處6月至5年徒刑，最重罰100萬元。

但是另一方面，野保法又規定為保全維護農作收成，可以不受限制，縣府針對3處未經申請架網草莓田，僅能立牌限令自行拆除，或補申請許可，否則強制拆除。又依據農業部林業及自然保育署去年2月的函釋，野保法以「行為人有捕獵野生動物的故意」為構成要件，過失者並無處罰規定。

草莓田違法架網相關罰則重，顧鳥不顧人似有嚇阻力，但是縣府卻難出手，今年只有受理6件申請，被舉報的3張網只是冰山一角，更多黑網未被舉報，保育人士憂心忡忡，部分農民明知可能造成鳥類中網，也不以為意，甚至草莓產季結束了還不撤網，持續有鳥受害衝擊生態。

防治鳥害顧人不顧鳥，架網成本低而有效，另有驅鳥彩帶、驅鳥器等，農民可以選擇更友善的做法，即使架網最好採用網目較明顯，每天早晨巡護，發現存活個體即刻釋放，受傷則通報搶救，縣府等相關單位加強宣導友善防治，農民盡生物多樣性道德責任，兼顧保育生態及農民收入。

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