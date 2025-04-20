越南女移工騎機車誤上國道 警方攔下所幸未發生事故

23歲杜姓越南女移工今天中午騎車誤上國道3號苗栗縣竹南路段約6公里，回頭又逆向險象環生，國道警方及時攔下，還好沒有發生事故，可處3000元至6000元罰鍰，後續調查是否涉及公共危險罪嫌。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天中午11點59分接獲通報，國3北上113公里苗栗縣竹南鎮路段，杜女騎機車誤闖，巡邏警車趕到，機車逆向在路肩行駛，警方攔停後，將人車帶回調查。

警方調查，杜女疑因不熟路況，騎機車從國3竹南交流道上高速公路，騎了約6公里發現不對，回頭騎機車逆向要下竹南交流道，還好沒有造成事故；機車誤闖國道，警方將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元至6000 元罰鍰，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。