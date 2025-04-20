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中壢網球場用了半世紀 4369萬啟動更新明年完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢網球場50年場地設施老舊、看台漏水用帆布暫鋪，有安全疑慮，市府決定全面整修。圖／市府體育局提供
中壢網球場50年場地設施老舊、看台漏水用帆布暫鋪，有安全疑慮，市府決定全面整修。圖／市府體育局提供

桃園中壢網球場使用超過50年，近年場地多項設施老舊、看台地板漏水，有安全疑慮，市議會議長邱奕勝發起會勘與議員彭俊豪、張曉昀多人促請市府全面更新球場，市政府體育局今天下午表示，該網球場設施整修計畫本月委託規畫設計，經費約4369萬元預計12月開工、預計2026年6月完工。

邱奕勝表示，桃園可舉辦網球國際賽的球場不多，中壢網球場是標準球場可舉辦國際賽事，如今中壢網球場看台漏水、夜間照明及一些設施老舊，包括看台、辦公等設施都要全部更新，將來提供民眾打球和舉辦國際網球賽事，推動桃園網球運動發展。

張曉昀認為，中壢網球場設施老舊、安全堪慮，透過市府這次整修計畫全面更新球場地坪、照明與看台，增設遮雨棚、無障礙席與親子友善設施，讓不同年齡層需求的市民都能安心使用。

彭俊豪表示，中壢網球場建置超過50年，地板老舊和相關設施漏水問題，該球場是桃園少數可以辦理大型網球賽事場地，希望市府這次整修，可以有效解決老舊漏水問題，提供球員使用體驗，後續新場地可以爭取更多指標性網賽舉辦。

市府體育局表示，中壢網球場整修計畫確定要做，包括看台及遮雨棚架、管理室、警衛室、廁所、更衣室、休息室、儲藏室及看台區，增設智能照明設備及球場地坪、圍網一併整修，本月委託規畫設計，經費約4369萬元，預計12月開工、明年6月完工驗收。

中壢 桃園 漏水

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