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中壢仁海宮媽祖聖誕信眾祭拜潮 4大宮廟捐食享冰箱物資

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢仁海宮恭祝媽祖1066周年聖誕，吸引大批信眾趕到祭拜祈福。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮恭祝媽祖1066周年聖誕，吸引大批信眾趕到祭拜祈福。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天中午出席中壢仁海宮天上聖母1066周年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動，仁海宮4宮廟響應捐贈民生物資250分到食享冰箱，傳遞媽祖的愛與祝福，張善政表示，媽祖是全台信眾最虔誠敬拜的神祇，趁媽祖聖誕祝壽，用物資資助弱勢族群，散播社會溫暖。

「中壢媽」仁海宮奉祀主神天上聖母神尊，適逢今天是農曆3月23日媽祖1066周年聖誕千秋，仁海宮恭祝媽祖聖誕暨建廟200周年慶典，擴大舉辦千人祝壽慶典平安福宮活動，廟方準備大型米壽龜及席開100桌平安福宴慶祝，吸引非常多信眾前往祭拜及認繳祝壽金200元，領取平安米與壽桃祈福，場面熱鬧。

仁海宮董事長王介禧與南崁五福宮主委邱進賢、新屋長祥宮管理人范姜群會、龜山樂善寺主委曾能宗4人，代表四大宮廟捐贈250分民生物資到市政府食享冰箱，將宮廟愛心公益照顧社會弱勢家庭，張善政代表接受和贈送感謝狀，隨後參加千人平安福宴祈福。

張善政表示，感謝仁海宮、五福宮、長祥宮、樂善寺捐贈「食享冰箱」物資，幫助弱勢家庭，趁著媽祖聖誕時候，信眾享用平安餐，向媽祖表達感恩祈福，樂天棒球隊領隊到場，也希望媽祖庇佑樂天隊今年球季一路開紅盤贏球到總冠軍。

王介禧表示，廟方舉辦千人祝壽慶典暨平安福宴盛典，向天上聖母表達崇敬，亦為國家、人民祈求平安，該廟等4家宮廟一起捐贈物資給食物銀行，幫助社會需要幫助的弱勢族群，表達媽祖庇佑及回饋社會愛心。

民政局長劉思遠表示，感謝宗教團體長期響應惜食行動，當舉辦神明聖誕、民俗慶典及中元普渡等傳統節慶時，皆捐出祭拜供品，將慶典喜慶轉化為具體愛心行動，落實宗教關懷精神，市府推動 食享冰箱計畫，今年持續擴增據點達77處，希望社會挹注物資，照顧弱勢族群。

桃園市長張善政（右四）主持仁海宮率4大宮廟慶祝媽祖聖誕，祈求平安。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）主持仁海宮率4大宮廟慶祝媽祖聖誕，祈求平安。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）主持仁海宮董事長王介禧（左三）捐贈民生物資給食享冰箱。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）主持仁海宮董事長王介禧（左三）捐贈民生物資給食享冰箱。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮恭祝媽祖1066周年聖誕，擴大舉辦千人祝壽慶典席開100桌平安福宴。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮恭祝媽祖1066周年聖誕，擴大舉辦千人祝壽慶典席開100桌平安福宴。記者曾增勳／攝影

冰箱 媽祖 張善政

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