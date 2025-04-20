電動車火災難救援 桃園率全國之先補助添購防火毯

為強化桃園社區防災能力，桃園市建管處與消防局上周到社區預防宣導防災，有近20家社區物業管理公司參加。建管處表示，這是首次和消防局合作舉辦社區防災訓練，期望藉由第一線的社區總幹事充分了解基本防災意識，確保在災難發生當下擁有充足保護社區的反應力，維護社區住戶及財產安全。

隨著近年電動車逐漸受民眾青睞，桃市府為進一步保障社區安全，今年率全國之先補助社區購置電動車防火毯，也首次舉辦社區防災聯合宣導。建管處坦言，自2023年起開始補助電動車充電樁，統計至今全市申領補助案件並不多，僅約10餘件，了解其中原因之一為社區對於電動車如遇火災，不知如何解決而有所顧慮，因此邀請消防局對物業公司簡報電動車起火原因與防災方法。

消防局表示，傳統乾粉滅火器或消防泡沫無法有效撲滅電動車和電動機車電池起火，藉由防火毯覆蓋車體隔絕燃燒及有毒氣體，防火毯需放置明顯且能讓消防人員容易取得的地方，以利後續救災行為進行，不過也提醒社區如遇類似火警，住戶應先自保不宜貿然救災，若有安全疑慮，應先以逃生為主要任務，覆蓋防火毯應交由到場消防人員作業。

近來時有暴雨發生，水溝來不及排水情況下，大水灌入周邊社區地下室時有所聞，造成民眾財損嚴重，今年建管處新增補助防水閘門、抽水機，防災演練也請社區物業人員練習防水閘門組裝，以因應梅雨、颱風季的來臨，希望各社區都有自保的能力。