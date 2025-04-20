逾期恐失財產！竹市逾2千筆土地未辦登記最高價值3.9億

新竹市政府日前公告114年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有2122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過37億元，其中，單筆最高價值高達3.9億元，市府提醒，若未及時完成繼承登記，將影響財產處分及權利行使，呼籲繼承人儘速辦理，以保障自身權益。

市府地政處表示，依「土地法」第73條及第73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，超過期限逾1個月，處應納登記費額1倍罰鍰，最高達20倍。若超過1年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年4月1日公告。公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理15年；若列冊期間屆滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。

地政處統計，今年度公告逾期未辦繼承登記計有551位被繼承人，2122筆土地、99棟建物，土地持分總面積約26公頃，以114年度土地公告現值計算，土地總價值逾37億元，其中單筆最高的位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。

地政處補充，截至今年3月底，竹市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共有8389筆土地、324棟建物，公告現值合計逾66億元，提醒民眾若想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」來了解相關內容( https://reurl.cc/kn0v3b )，歡迎多加利用。