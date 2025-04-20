建案施工毀人行道！桃市半年逾170件 民代促加強管理

桃園建案林立，許多工地時因大型機具進出、管線開挖，導致周邊人行道和道路破損，光近半年就多達170多件通報。民代呼籲開工前應加強審查、協調，並將距離學校較近的工地列為預警對象。市府都發局回應，已修法要求建商需限期修復，否則不予核發使用執照，後續也會加強第一線巡查。

新建案周圍道路和人行道，常因重型機具頻繁出入導致損壞，盡管桃市去年8月發布修正「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建商須立刻修復因施工損壞的公共設施，否則要求停工，但據統計，從去年10月1日至今年4月10日期間仍有多達逾170件通報，引發民怨。

「建商大手大腳、便宜行事，還活在舊思維做事。」議員凌濤表示，他收到多起社區學校反映，包括莊一街富國段99號及慈文國小附近經國路與慈文路段的建案，因大型機具進出和噪音嚴重影響生活品質，孩童上下學時更是險象環生。

凌濤表示，各地都曾反映施工破壞人行道和道路，影響孩童通行安全，市府應從事前預防角度出發，進一步設定開工前的協調機制細節，而非等事後損害發生才處理，也建議將距離學校一定範圍內的施工基地自動列為預警對象。

都發局長江南志坦言，過往營造廠因施工弄壞道路，只要在拿到使用執照前修好即可，導致民眾長期困擾，去年發現問題嚴重後修法，近半年170多件通報案件已有22案勒令停工，產生一定成效；未來在學校周邊，也會研議針對規模較大的建案進一步加強管理。

建管處長莊敬權表示，市府持續跨局處合作，由各公所與養工處第一線巡查工地周邊人行道、路面、排水系統等，將違規損害情形通報建管處。

莊敬權說，建管處也經常接獲民眾反映，預拌混泥土車排隊造成大塞車及灌漿時有損鄰等問題，因此未來將研擬修正「桃園市建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法」，針對校園周邊建案、深開挖工地、超高大樓及在山坡地進行大面積開挖等工程，要求施工前應向周圍住戶辦理施工說明會，強化雙方溝通、減少糾紛。