竹市頭前溪左岸畸零地改為生態教育廊道 2026年完工

新竹市頭前溪左岸過去曾經是塊荒地，遍地都是事業廢棄物，2022年經新竹市議會提案，由市府向中央爭取規畫費5500萬元，欲整理頭前溪左岸東西向快速道路台68線下方畸零土地，移除廢棄土方並串連人行步道，打造生態教育廊道；環保局表示，目前工程案正招標中，預計2026年6月完工，盼改善頭前溪左岸休憩品質。

新竹市環保局表示，市府為提供市民親近河濱的休閒遊憩場所，整理台68線下方畸零土地，開闊橋下行人散步空間，自2020年積極向經濟部水利署申請水環境改善計畫第六批次補助案，初步核定補助頭前溪左岸自經國大橋至水源生態池堤上空間建置工程補助經費5500萬元。

環保局指出，規畫內容包含台68線橋下空間清整、廢棄土方移除及自水源出入口串聯至千甲出入口人行步道鋪面，自規畫階段即辦理現地生態走讀，並經歷多次與當地里民及環保團體意見交流，依現地環境條件選定合宜的適生植栽，設計書圖於2023年經環保局初步審核後，2024年7月與10月經經濟部水利署審查，至今年2月終獲同意核定設計內容。

環保局補充，目前該工程案招標中，預計於2026年6月完工，於完工時將延續竹市水環境改善工程現有河濱硬體設施，串聯並延伸民眾活動空間，進一步提升頭前溪左岸民眾運動休憩與環教活動品質。

市議員曾資程指出，頭前溪左岸過去曾遭荒廢，有著滿坑滿谷事業廢棄物，後來經議會提案請市府向中央爭取規畫費，到工程經費核定耗時3年多，最後在民進黨立院黨團總召柯建銘協助下，讓該案趕上前瞻基礎建設計畫水環境最後一批次的補助。

曾資程說，頭前溪左岸生態教育廊道工程經費日前在議會臨時會通過，連同2022年核定的規畫費，總經費5500萬元，環保局辦理多次的居民座談會、實地踏勘，及在地鄉親熱烈參與提供寶貴意見，頭前溪左岸的最後一塊拼圖，終於完成鄉親心願，成為市民喜歡的休憩場域。

曾資程指出，該工程完工後，預期寬廣的廣場空間新設可利用於大型活動、生態環境教育場域、假日市集等彈性使用。未來橋下空間妥善規畫後，夏季炎熱時可提供民眾舒適運動、休憩空間，兩天時亦能提供遮雨、運動，將河濱硬體設施機能串聯並延伸出更大的使用效益。