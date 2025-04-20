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社宅地埋營建廢棄物 半年清不完

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市興安段社宅基地挖出大量營建廢棄物，去年10月開挖迄今，仍未清運完畢，已影響工程進度。圖／桃園市議員李宗豪提供
桃園市興安段社宅基地挖出大量營建廢棄物，去年10月開挖迄今，仍未清運完畢，已影響工程進度。圖／桃園市議員李宗豪提供

全台營建廢棄物黑數有多少？桃園市兩處重劃區同時被發現地下埋藏大量水泥塊、磚塊、舊水管等營建廢棄物，其中，作為社宅的龜山興安段基地去年10月迄今仍未清除完畢，平鎮永豐的重劃基地的廢棄物高達23萬立方公尺，清除費估13億元，市府決定廢止該計畫。

桃園市府表示，將追查廢棄物流向，並依法究責；社宅基地清出的廢棄物每天都有紀錄，將與地主協議處理。至於永豐開發區的廢棄物，何時被掩埋待追查。

興安段社宅基地原為工業用地，業者捐地變更為住宅區，南側緊鄰重劃區公園，距離桃園火車站僅10分鐘車程，附近自強南路有傳統市場、區公所等機關，機能便利。

該處社宅為民間申請自辦市地重劃時捐地給市府，面積約1486坪，預計興建地下3層、地上13層大樓，去年10月動工；開挖地下層發現水泥塊、磚頭和塑膠水管等營建廢棄物，目前仍在挖，還要破碎篩分廢棄物。

議員李宗豪指出，當初土地移交，為何沒確認土地有廢棄物狀況、會增加多少額外負擔、延宕社宅工期多久等，市府應檢討用地取得流程，並釐清權責。

市府表示，社宅基地廢棄物大約1.2萬立方公尺，處理費初估3千萬，已影響100日曆天工期；住宅處長邱英哲表示，目標仍訂2027年完工。

市府表示，當初與業者簽協議書，但未敘明基地內營建廢棄物處理方法，目前每天記錄清運數量與金額，預計5月清運結束，再由住宅處、地政局與業者釐清權責歸屬；未來將先掃描地底，若發現異狀將鑽探確認。

永豐公辦市地重劃面積約6.4公頃，東臨陸軍後勤訓練中心、西接經濟部平鎮產業園區。1976年被規畫為公園用地，2001年通盤檢討改為公園兼停車場，但多年未全面開闢，影響地方發展甚鉅，2020年催生市地重劃，2022年完成計畫書。

據了解，原定2028年完成開發，但設計階段地面即見大量生活垃圾與建築廢棄物，經掃描鑽探，估計地底垃圾量達23萬立方公尺，清運費13.3億元，遠超過發成本1.9億元。

桃園市地政局表示，依規定，土地埋有廢棄物，應由行為人或地主清理，該案眾多地主僅1願意處理，彼此未達共識，處理費又遠高於開發成本，今年2月6日已報內政部廢止重劃，正待內政部核定。

廢棄物 桃園 社宅

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