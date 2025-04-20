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其人其事／捨退休重返護理師崗位 陳麗評創作紓壓開畫展

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
台北榮總桃園分院護理師陳麗評（左）創作聯展，院長彭家勛（右）站台肯定表現。圖／北榮桃園分院提供
台北榮總桃園分院護理師陳麗評（左）創作聯展，院長彭家勛（右）站台肯定表現。圖／北榮桃園分院提供

台北榮總桃園分院護理師陳麗評從事護理工作30年，50歲退休原本要環遊世界圓夢，但考量護理人力短缺和醫院力邀，決定暫緩。她不僅重返醫界，也拾起兒時放下的畫筆，閒暇之餘多創作，也在院內辦過聯展，色彩繽紛的油畫，豐富不少住院病患的心靈。

陳麗評兒時喜歡畫畫，但人生道路未往藝術發展，重拾畫筆全是巧遇大有里社區油畫創作班招生。雖然學習過程辛苦，但她沒有放棄，起先臨摹他人作品或美景照片，後來閱讀宋詞時得到啟發，努力鑽研如何國畫的透視手法運用到油畫，發展出自己的特色。

經過一年努力不懈，陳麗評參加桃園市文化局與北榮桃園分院合作舉辦的聯展，多幅作品在北榮桃園分院亮相，獲得不少好評；院長彭家勛表示，陳麗評把護理師對生命的關愛，延續到藝術創作，畫的不僅是風景，更是生活體悟與情感流露，她的藝術之路將如同她的護理生涯一般，溫暖人心，持續散發光芒。

陳麗評表示，學習創作過程雖然辛苦，但心靈充滿無法言喻的喜悅，未來還有許多需要精進的地方，希望能融合更多情感，讓作品更加豐厚多彩。

桃園 護理師

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