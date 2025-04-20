新竹舊SOGO大樓整修 業主規畫招商

新竹火車站前的舊SOGO大樓停業迄今6年，目前僅1至3樓為NET服飾進駐，但最近大樓外牆搭起鷹架，地方引頸期盼有新的百貨業者進駐；屋主新竹客運表示，大樓正在拉皮整修，預計暑假前完工，屆時將辦理招商，盼活化站前商圈。

舊SOGO大樓曾是新竹市門面與地標，20多年前由新竹客運公司出租給日系SOGO百貨，成為當地重要的消費據點。

但隨著巨城購物中心興起，商圈重心轉移，站前商圈新光三越、誠品等大型百貨陸續退出，SOGO也在2019年8月結束營業，而晶品城則因不敵疫情，去年吹熄燈號。

舊SOGO大樓1到3樓目前由NET服飾承租，近期外牆搭起藍色鷹架，格外引人注目，不少民眾期待有百貨業者進駐，帶動舊城商圈；新竹市政府表示，該大樓產權為新竹客運公司所有，屬私人範疇，暫無從得知商業活動。

新竹客運總經理許炤平表示，大樓20多年未翻修，公司投入經費整修，希望提高業者承租意願。目前沒有特定品牌或百貨公司洽談進駐，考量到該棟建物的結構與區位屬性，未來仍將採彈性開放的招商模式，依不同樓層空間特性與市場需求媒合，如果有業者感興趣，都非常歡迎，各種商業模式的承租方式都可談。