聽新聞
0:00 / 0:00
新竹舊SOGO大樓整修 業主規畫招商
新竹火車站前的舊SOGO大樓停業迄今6年，目前僅1至3樓為NET服飾進駐，但最近大樓外牆搭起鷹架，地方引頸期盼有新的百貨業者進駐；屋主新竹客運表示，大樓正在拉皮整修，預計暑假前完工，屆時將辦理招商，盼活化站前商圈。
舊SOGO大樓曾是新竹市門面與地標，20多年前由新竹客運公司出租給日系SOGO百貨，成為當地重要的消費據點。
但隨著巨城購物中心興起，商圈重心轉移，站前商圈新光三越、誠品等大型百貨陸續退出，SOGO也在2019年8月結束營業，而晶品城則因不敵疫情，去年吹熄燈號。
舊SOGO大樓1到3樓目前由NET服飾承租，近期外牆搭起藍色鷹架，格外引人注目，不少民眾期待有百貨業者進駐，帶動舊城商圈；新竹市政府表示，該大樓產權為新竹客運公司所有，屬私人範疇，暫無從得知商業活動。
新竹客運總經理許炤平表示，大樓20多年未翻修，公司投入經費整修，希望提高業者承租意願。目前沒有特定品牌或百貨公司洽談進駐，考量到該棟建物的結構與區位屬性，未來仍將採彈性開放的招商模式，依不同樓層空間特性與市場需求媒合，如果有業者感興趣，都非常歡迎，各種商業模式的承租方式都可談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言