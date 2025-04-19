快訊

早上6點半猛按門鈴！檢辦罷林沛祥連署涉偽挨轟 基檢吐原因

昔日「世界最富小島」陷財務危機？ 這國竟淪落到要賣黃金護照

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗桐花婚禮邁入第20年 已為1394對佳偶締結良緣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供

2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在縣府秘書長陳斌山、黃惠美伉儷的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福；桐花婚禮今年邁入第20年，迄今共有1394對佳偶在桐花樹下締結良緣，留下永生難忘的回憶。

苗栗縣政府表示，為帶動觀光及產業發展，縣府每年都在桐花盛開時節舉辦桐花婚禮，如今已成為全國最具特色的集團結婚，同 時也是桐花祭系列活動的重頭戲。

今天的桐花婚禮以「永結桐心」為主題，希望新人在純淨潔白的桐花景致中喜結良緣，與另一半共度美好未來。上午的婚禮儀式，在客家創作歌手夏以儷、銅鑼鄉中興國小附幼的小朋友表演中揭開序幕。現場有客家八音伴奏，以傳統古禮迎親的方式，由陳斌山夫婦引領36對佳偶踏紅毯進場。

去年桐花婚禮配合舉辦單身聯誼，在活動中相識、相戀的新人陳以寰、劉惠琪代表佳偶進行「點燭對拜」等古禮結婚儀式。

參加桐花婚禮的佳偶在陳斌山夫婦、苗栗地方法院庭長魏正杰福證下，共同許下愛的誓言；南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉徐連斌、三義鄉長呂明忠也參與盛會，與新人的親友共同見證36對佳偶溫馨浪漫的幸福時刻，獻上永恆祝福。

新人在浪漫樂聲中宣讀結婚誓言，互戴戒指交換信物，最後深情擁吻；婚禮最後戳破「2025桐花婚禮」大氣球，其內的無數的鎮小氣球升空，新人也將彩帶拋向天空，象徵「幸福升空，甜蜜久久」。

今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，包括「幸湖旅行桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券（含舊山線鐵道自行車套票)、「攜手桐心」新婚對戒、「桐心合意」新婚電鍋、「桐享幸福」玫瑰精華保養組、「長相絲守」手工蠶絲被、「一禮同心」喜餅禮盒。

縣府表示，每年4、5月春夏交替之際，天氣逐漸回暖，也正是桐花盛開的時節，縣府及各鄉鎮市規畫了一系列的桐花祭活動，邀全國遊客春遊苗栗，感受美麗的花海，感受客庄的文化特色並品嘗道地的客美食。

2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供
2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在各方的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福未來。圖／苗栗縣政府提供

婚禮 新人 桐花祭

延伸閱讀

新北市客家桐花祭登場 承天禪寺周邊熱鬧市集

史上頭一遭 苗栗南庄架設自動相機成功拍到石虎身影

桃園桐花遲到 今年桐花祭新推5區13秘境7遊程邀你賞桐

埔里辦桐花祭推廣客家文化 採茭白筍嚐傳統點心

相關新聞

桃園龍岡干米節登場 13國使節體驗潑水祈福歡樂嗨翻

桃園市長張善政今天下午出席2025桃園龍岡米干節使節宴暨開幕式，在13國使節團代表見證體驗下，宣布今年米干節開幕，張表示...

苗栗桐花婚禮邁入第20年 已為1394對佳偶締結良緣

2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在縣府秘書長陳斌山、黃惠美伉儷的祝福下，互許終生，攜手迎向...

桃園桐花遲到 今年桐花祭新推5區13秘境7遊程邀你賞桐

「五月雪」桐花今年受天候影響，桃園市桐花「遲到」，至今花開兩成，桃園市長張善政今天主持2025 桃園桐花祭開跑典禮，他推...

老透天拆除重建 竹市稅務局這招減免地價稅與房屋稅

竹科新貴小李購買45年的老舊透天，因多次地震產生裂痕，安全堪憂，建築師建議拆除重建。新竹市稅務局表示，為加速瀕危建物重建...

新竹站前舊SOGO整修引關注 房東新竹客運招商活化商圈

新竹火車站前的舊SOGO大樓停業迄今6年，目前僅1至3樓地面為NET服飾進駐，最近該大樓外牆已搭起鷹架，地方敲碗期待百貨...

地主不願清 13億天價清運費壓垮桃園永豐市地重劃

桃園市政府計畫在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，開發面積近6.4公頃，其中包含公園、住宅與宗祠等用地，2022年已完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。