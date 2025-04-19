苗栗桐花婚禮邁入第20年 已為1394對佳偶締結良緣

2025苗栗客家桐花婚禮上午在三義鄉西湖渡假村舉行，36對佳偶在縣府秘書長陳斌山、黃惠美伉儷的祝福下，互許終生，攜手迎向幸福；桐花婚禮今年邁入第20年，迄今共有1394對佳偶在桐花樹下締結良緣，留下永生難忘的回憶。

苗栗縣政府表示，為帶動觀光及產業發展，縣府每年都在桐花盛開時節舉辦桐花婚禮，如今已成為全國最具特色的集團結婚，同 時也是桐花祭系列活動的重頭戲。

今天的桐花婚禮以「永結桐心」為主題，希望新人在純淨潔白的桐花景致中喜結良緣，與另一半共度美好未來。上午的婚禮儀式，在客家創作歌手夏以儷、銅鑼鄉中興國小附幼的小朋友表演中揭開序幕。現場有客家八音伴奏，以傳統古禮迎親的方式，由陳斌山夫婦引領36對佳偶踏紅毯進場。

去年桐花婚禮配合舉辦單身聯誼，在活動中相識、相戀的新人陳以寰、劉惠琪代表佳偶進行「點燭對拜」等古禮結婚儀式。

參加桐花婚禮的佳偶在陳斌山夫婦、苗栗地方法院庭長魏正杰福證下，共同許下愛的誓言；南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉徐連斌、三義鄉長呂明忠也參與盛會，與新人的親友共同見證36對佳偶溫馨浪漫的幸福時刻，獻上永恆祝福。

新人在浪漫樂聲中宣讀結婚誓言，互戴戒指交換信物，最後深情擁吻；婚禮最後戳破「2025桐花婚禮」大氣球，其內的無數的鎮小氣球升空，新人也將彩帶拋向天空，象徵「幸福升空，甜蜜久久」。

今年桐花婚禮縣府為新人準備的6大幸福贈禮，包括「幸湖旅行桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券（含舊山線鐵道自行車套票)、「攜手桐心」新婚對戒、「桐心合意」新婚電鍋、「桐享幸福」玫瑰精華保養組、「長相絲守」手工蠶絲被、「一禮同心」喜餅禮盒。