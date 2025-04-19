桃園龍岡干米節登場 13國使節體驗潑水祈福歡樂嗨翻
桃園市長張善政今天下午出席2025桃園龍岡米干節使節宴暨開幕式，在13國使節團代表見證體驗下，宣布今年米干節開幕，張表示，一年一度龍岡米干節文化盛會，更像是一場與國際友人的家庭聚會，充分展現桃園是一座族群多元共融、擁有國際熱情友誼的城市。
桃園龍岡米干節邁向第15年，榮獲交通部觀光署列為「國際級特色活動」，為桃園代表觀光文化品牌活動之一，今天米干節開幕，展期至4月27日止為期2周，張善政由立委呂玉玲、魯明哲等民代陪同，參與浴佛，結黃絲帶為緬甸地震祈福，參加雲南少數民眾傳統孔雀、馬鹿開道，展開遶境潑水祈福，晚上舉辦長街宴，吸引各地民眾觀光參與一起潑水一起歡樂。
張善政介紹參與今年13 國駐台代表及眷屬參加龍岡米干節開幕，一起隨著快樂率動音樂打歌擺動舞蹈，帶動會場熱情氛圍，隨後品嘗滇緬金三角地區代表性美食的米干料理、甜點，參與象徵祝福的潑水祈福儀式，深刻感受龍岡地區滇緬多元文化的獨特魅力。
張善政表示，桃園龍岡米干節不僅重要文化盛會，更像是一場與國際友人共聚的家庭聚會，期許米干節活動年年舉辦，持續發揚光大，成為桃園具代表性的國際文化盛事，接著明天及下個周末假日還有閉幕活動，歡迎各地民眾大家來體驗享受。
市政府觀旅局表示，今年龍岡米干節以「四海相聚、共祈平安」為主軸，舉辦潑水祈福、火把求吉、文化體驗3大活動，首次推出3場長街宴，以「簸箕飯」呈現，搭配多道雲南特色菜餚，還有水花火舞及全台獨特的黃香木彩臉文化體驗，26日舉辦懷舊之夜，歡迎民眾身著復古服飾或配件參與，體驗豐富多元的異域活動。
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