桃園龍岡干米節登場 13國使節體驗潑水祈福歡樂嗨翻

桃園市長張善政今天下午出席2025桃園龍岡米干節使節宴暨開幕式，在13國使節團代表見證體驗下，宣布今年米干節開幕，張表示，一年一度龍岡米干節文化盛會，更像是一場與國際友人的家庭聚會，充分展現桃園是一座族群多元共融、擁有國際熱情友誼的城市。

桃園龍岡米干節邁向第15年，榮獲交通部觀光署列為「國際級特色活動」，為桃園代表觀光文化品牌活動之一，今天米干節開幕，展期至4月27日止為期2周，張善政由立委呂玉玲、魯明哲等民代陪同，參與浴佛，結黃絲帶為緬甸地震祈福，參加雲南少數民眾傳統孔雀、馬鹿開道，展開遶境潑水祈福，晚上舉辦長街宴，吸引各地民眾觀光參與一起潑水一起歡樂。

張善政介紹參與今年13 國駐台代表及眷屬參加龍岡米干節開幕，一起隨著快樂率動音樂打歌擺動舞蹈，帶動會場熱情氛圍，隨後品嘗滇緬金三角地區代表性美食的米干料理、甜點，參與象徵祝福的潑水祈福儀式，深刻感受龍岡地區滇緬多元文化的獨特魅力。

張善政表示，桃園龍岡米干節不僅重要文化盛會，更像是一場與國際友人共聚的家庭聚會，期許米干節活動年年舉辦，持續發揚光大，成為桃園具代表性的國際文化盛事，接著明天及下個周末假日還有閉幕活動，歡迎各地民眾大家來體驗享受。