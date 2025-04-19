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桃園桐花遲到 今年桐花祭新推5區13秘境7遊程邀你賞桐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政（前排右三）主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政（前排右三）主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影

「五月雪」桐花今年受天候影響，桃園市桐花「遲到」，至今花開兩成，桃園市長張善政今天主持2025 桃園桐花祭開跑典禮，他推薦桃園桐花季5大賞桐區13處賞桐秘境、3場次桐樂會及精心規畫7條賞桐花路線，特別推出兒童專屬「親子桐遊之旅」，邀請各地民眾本月底、5月初來賞桐。

2025 桃園桐花祭暨伯公祭儀今天上午在桃園市龍潭區客家事務局舉辦，張善政由客委會副主委邱星崴、民代及里長多人陪同，主持客家局「伯公」土地公祭拜，由新生代藝人吳玳慈（阿布）擔任桐花大使，帶領小朋友表演精彩客家童謠舞蹈，活潑桐花祭童趣童話氛圍。

張善政說，桃園為全台客庄代表，前陣子天氣冷，他擔心桐花沒開花，幸好近日天氣回暖，桐花開了兩成，花季持續5月，將是桐花開最美時刻，桃園桐花祭推出龍潭、楊梅、大溪、蘆竹、龜山5大賞桐區及舉辦3場次桐樂會，推出兒童專屬企畫「親子桐遊之旅」，安排7條賞桐路線，美不勝收，邀請所有民眾一起來桃園賞桐花。

邱星崴表示，桃園是全台最早舉辦桐花祭縣市，桐花祭已是客委會每年重點推動的文化活動，桐花祭看見許多年輕創意，讓人感受客家文化傳承和創新，各縣市規畫小旅行，鼓勵民眾走進客庄、體驗客家文化，客委會特別製作「桐花花況觀測平台」，讓民眾即時掌握花況安排賞桐花，歡迎大家走訪客庄賞桐花。

市政府客家局今年更推出桃園桐花祭賞桐537玩法，規畫龍潭、楊梅、大溪、蘆竹、龜山5大賞桐區域共計13處賞桐秘境，辦理客文館桐樂會，串聯龍潭、楊梅桐樂會3場次桐樂會，包含客庄市集、表演、客家米食、文創手作DIY活動。並規畫7條最受歡迎的桐花小旅行遊程，及新增1條兒童專屬「親子桐遊之旅」，歡迎大家一起來賞桐花。

桃園桐花祭新推出兒童專屬「親子桐遊之旅」，新生代藝人阿布（中）擔任桐花大使，與小朋友表演開鑼。記者曾增勳／攝影
桃園桐花祭新推出兒童專屬「親子桐遊之旅」，新生代藝人阿布（中）擔任桐花大使，與小朋友表演開鑼。記者曾增勳／攝影
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政（左四）主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影
今年「五月雪」桐花「遲到」，桃園市長張善政（左四）主持桃園桐花祭開跑。記者曾增勳／攝影

客家文化 桐花祭

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