健保署北分組健走 27單位獲感恩獎座

中央健康保險署北區業務組感謝各界對全民健保的相挺，今天在桃園市風禾公園舉辦「數位AI有夠力 健保永續e起來」宣導及健走活動，現場20多個互動宣導攤位，2千多人熱情參與。

健保署副署長陳亮妤與多位來賓啟動「感恩之光」，揭開健走活動序幕，並表示感謝各界長期對健保的貢獻與努力，積極提供更優質醫療品質，同時運用數位醫療，及早預防疾病，守護民眾健康更加全方位，健保署期許桃竹苗醫界的好夥伴們，與健保攜手持續為桃竹苗鄉親提升醫療服務，落實健康台灣願景努力。