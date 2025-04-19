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照顧偏鄉學童 竹縣3鄉鎮設課後據點免費參加

中央社／ 新竹縣19日電

竹縣府今天表示，偏鄉地區面臨學童課後照顧資源不足，將在關西鎮、北埔鄉與寶山鄉設置兒少課後照顧據點，21日起開放國小與國中學生報名，免費參加，弱勢家庭學童優先。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣山區面臨照顧資源不足，且兒童在放學後缺乏安全照顧空間，對於雙薪或弱勢家庭造成衝擊，縣府設置小衛星兒少課後照顧據點，補足資源缺口。

縣長楊文科表示，在關西鎮、北埔鄉與寶山鄉因地理位置偏遠、交通不便且人口密度低，公共與民間資源有限，透過設立課後照顧班，盼提供即時關懷與溫暖陪伴，確保孩子都能獲得適切支持。

社會處表示，兒少課後照顧據點分別位於關西鎮農會石光分部、北埔國小、及寶山鄉雙溪國小，每處最多開放25名，而服務時間為每週一、三、四、五的中午12時30分至下午5時30分，讓孩子可在此溫習功課並學習。

社會處指出，此外也預計7月辦理夏令營活動，課程內容涵蓋生態教育、夜間觀星、原民美食體驗及蟲鳴探索等；後續將招募暑期志工，邀請民眾一同參與，共同照顧偏鄉學子。

偏鄉 北埔 弱勢家庭

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