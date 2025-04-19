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老透天拆除重建 竹市稅務局這招減免地價稅與房屋稅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局表示，為加速瀕危建物重建，符合資格者除免徵地價稅，使用執照核發後，地價稅可減半徵收2年，房屋稅也可享減半徵收。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局表示，為加速瀕危建物重建，符合資格者除免徵地價稅，使用執照核發後，地價稅可減半徵收2年，房屋稅也可享減半徵收。圖／新竹市政府提供

竹科新貴小李購買45年的老舊透天，因多次地震產生裂痕，安全堪憂，建築師建議拆除重建。新竹市稅務局表示，為加速瀕危建物重建，以小李案例來說，除免徵地價稅，使用執照核發後，地價稅可減半徵收2年，房屋稅也可享減半徵收。

新竹市稅務局指出，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物重建，2027年5月11日前向市政府申請核准的土地及建築物，重建期間土地無法使用者，免徵地價稅，重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年。重建前合法建築物所有權人為自然人且仍持有重建後建築物2年未移轉且繼續持有者，最長可再享有房屋稅減半徵收10年。

近年房價節節高漲，竹科新貴小李資金有限，買了一間45年的老舊透天厝居住，在經過多次地震後已出現裂縫，隨時有倒塌的可能，聽取建築師建議進行拆除重建，並於今年2月開工，預計於2027年1月完工，於是向稅務局詢問有無稅捐減免可適用，以減輕重建期間的經濟壓力。

稅務局說明，以竹科新貴小李的案例來說，其房屋於今年2月開工，若於2027年1月完工並取得使用執照，因2025年至2027年為重建期間，免徵地價稅。使用執照核發後，地價稅自117年起減半徵收2年，房屋稅自2027年期至2029年期皆可享減半徵收。經統計，新竹市截至去年底，已核准178案。

稅務局提醒，重建完成之房地，如作為自用住宅使用，房屋稅及地價稅應分別於3月22日及9月22日前（即開徵40日前）向稅務局申請按自住優惠稅率課徵，逾期申請者，自申請之次年開始適用。

民眾如有任何疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機422-437、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

建築師 房屋 新竹

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