新竹站前舊SOGO整修引關注 房東新竹客運招商活化商圈

新竹火車站前的舊SOGO大樓停業迄今6年，目前僅1至3樓地面為NET服飾進駐，最近該大樓外牆已搭起鷹架，地方敲碗期待百貨進駐。持有業者新竹客運表示，該大樓正拉皮整修，預計暑假前完工，將招商營運，盼能活絡站前商圈。

舊SOGO大樓曾是新竹市門面與地標，20多年前由新竹客運公司出租給日系SOGO百貨，成為當地重要的消費據點。隨著巨城購物中心興起，商圈重心轉移，站前商圈包括新光三越及誠品等大型百貨商城陸續退出，SOGO也於2019年8月結束營業，站前經營7年的晶品城也因不敵疫情，去年結束營業。

舊SOGO大樓閒置3年後，直到2022年，才由NET服飾進駐1至3樓，為大樓帶來新氣象。近期舊SOGO大樓外牆已搭起藍色鷹架，是否開始重新裝潢整修引起市民關注，有網友期待唐吉訶德、IKEA，甚至期待新光三越再次進駐新竹市，讓站前這棟大樓能夠活絡，並帶動舊城商圈，重現站前商圈的繁華。

新竹市政府表示，新竹火車站前SOGO產權屬新竹客運公司，屬私人範疇，目前市府暫無得知是否有商業活動。

對於外界猜測舊SOGO大樓是否將有新業者進駐，新竹客運總經理許炤平受訪時表示，目前尚未有特定品牌或百貨公司洽談進駐，「不過如果有業者願意來談，我們都非常歡迎」。

許炤平表示，由於大樓已20多年未翻修，因此公司投入經費進行拉皮整理，希望暑假前完工，目前並無出售打算，仍希望以提高業者承租意願為考量，各種商業模式的承租方式都可談，希望藉此提高承租吸引力、活絡站前商圈。