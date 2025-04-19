地主不願清 13億天價清運費壓垮桃園永豐市地重劃

桃園市政府計畫在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，開發面積近6.4公頃，其中包含公園、住宅與宗祠等用地，2022年已完成重劃計畫書，但設計階段發現地底廢棄物多達23萬立方公尺，清運費高達13.3億元，超出開發成本1.9億元甚遠，面臨廢止命運。

永豐重劃區位於平鎮山子頂地區都市計畫範圍內，1976年被規畫為公園用地，2001年通盤檢討改為公園兼停車場，因多年未全面開闢，影響地方發展甚鉅，2020年催生出目前版本，但最新進度是地政局今年2月6日已報內政部廢止重劃，正待內政部核定。

專案人員指出，重劃案原預計2028年2月完成開發，但因為規畫設計階段，地面即見大量一般垃圾與建築廢棄物，經專業儀器掃描鑽探，估算地底垃圾量達23萬立方公尺，清運費13.3億元遠超開發成本1.9億元，是計畫停辦主因。

桃園市議員王珮毓表示，地方民眾十分關心永豐市地重劃進度，而且重劃區有規畫社會住宅，社宅也因計畫廢止暫停，結果令人遺憾。

地政局長蔡金鐘表示，依公辦市地重劃規定，土地埋有廢棄物須由行為人或地主清理。永豐市地重劃案，眾多地主僅1人願意清，地主間未能達成共識，清運費又遠超市府開發成本，重劃確有困難，所以報請廢止。

蔡金鐘嘆說，地政局在永豐市地重劃案付出不少，鑽探、人事與農林作物補償等支出也花了2688萬餘元，但風險管制很重要，後續會請都市發展局研議土地其他合適用途。未來，地政局在規畫開發階段，也會特別留意地底廢棄物與潛在風險，盡量避免。