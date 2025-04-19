快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

聽新聞
0:00 / 0:00

地主不願清 13億天價清運費壓垮桃園永豐市地重劃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，因地底廢棄物多達23萬立方公尺，多數地主不願清理，清運費又遠超市府開發成本，目前已報內政部廢止。圖／翻攝自桃園市政府官網
桃園市政府在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，因地底廢棄物多達23萬立方公尺，多數地主不願清理，清運費又遠超市府開發成本，目前已報內政部廢止。圖／翻攝自桃園市政府官網

桃園市政府計畫在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，開發面積近6.4公頃，其中包含公園、住宅與宗祠等用地，2022年已完成重劃計畫書，但設計階段發現地底廢棄物多達23萬立方公尺，清運費高達13.3億元，超出開發成本1.9億元甚遠，面臨廢止命運。

永豐重劃區位於平鎮山子頂地區都市計畫範圍內，1976年被規畫為公園用地，2001年通盤檢討改為公園兼停車場，因多年未全面開闢，影響地方發展甚鉅，2020年催生出目前版本，但最新進度是地政局今年2月6日已報內政部廢止重劃，正待內政部核定。

專案人員指出，重劃案原預計2028年2月完成開發，但因為規畫設計階段，地面即見大量一般垃圾與建築廢棄物，經專業儀器掃描鑽探，估算地底垃圾量達23萬立方公尺，清運費13.3億元遠超開發成本1.9億元，是計畫停辦主因。

桃園市議員王珮毓表示，地方民眾十分關心永豐市地重劃進度，而且重劃區有規畫社會住宅，社宅也因計畫廢止暫停，結果令人遺憾。

地政局長蔡金鐘表示，依公辦市地重劃規定，土地埋有廢棄物須由行為人或地主清理。永豐市地重劃案，眾多地主僅1人願意清，地主間未能達成共識，清運費又遠超市府開發成本，重劃確有困難，所以報請廢止。

蔡金鐘嘆說，地政局在永豐市地重劃案付出不少，鑽探、人事與農林作物補償等支出也花了2688萬餘元，但風險管制很重要，後續會請都市發展局研議土地其他合適用途。未來，地政局在規畫開發階段，也會特別留意地底廢棄物與潛在風險，盡量避免。

廢棄物 永豐 重劃區

延伸閱讀

桃園社宅基地挖出營建廢棄物 議員促檢討用地取得SOP

影／桃園-神戶直航首飛 神戶市議長率團來台訪問

桃園五月雪活動明熱鬧登場 客家文化館道路彈性停車

不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

相關新聞

地主不願清 13億天價清運費壓垮桃園永豐市地重劃

桃園市政府計畫在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，開發面積近6.4公頃，其中包含公園、住宅與宗祠等用地，2022年已完成...

林業署新竹分署召募森林護管員 初任薪資32K起

林業及自然保育署新竹分署將召募森林護管員新血，術科考試得負重跑走1500公尺，男性考生必須在12分鐘內完成的挑戰，求職者...

高虹安現身「五步哭山」力挺吳慶杰新書 共同見證竹科變遷

新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰長年致力於地方文史研究與客家文化推廣，今天於新竹市最高峰「五步哭山」德家祠舉行新書發表會...

地球日台南志工淨街清出6115公斤垃圾 目標無菸蒂城市

為響應2025年地球日「地球力（Our Power, Our Planet）」主題，台南市37個行政區今日同步舉行「菸蒂...

桃園社宅基地挖出營建廢棄物 議員促檢討用地取得SOP

桃園市政府透過民間業者自辦市地重劃取得龜山區興安段社會住宅基地，去年10月動工，開挖發現大量營建廢棄物，至今仍在清運，民...

竹市無煙靈位擬擴增空間引發吵雜疑慮 議員盼分設兩間

新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定，今年預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。