林業署新竹分署召募森林護管員 初任薪資32K起

林業及自然保育署新竹分署將召募森林護管員新血，術科考試得負重跑走1500公尺，男性考生必須在12分鐘內完成的挑戰，求職者或喜愛山林工作的人可考慮參加甄選。

新竹分署指出，為強化森林資源保護及管理工作，林業署新竹分署訂於今年6月14、15日舉辦森林護管員甄試，招考6名，其中一名為原住民族保障名額，報名即日起5月14日止，甄試資格為高中以上學歷、不限科系，誠摯邀請符合條件、有志於守護山林的民眾踴躍報考。

分署表示，森林護管員是維護生物多樣性和生態環境的重要崗位，也是台灣山林資源的第一線守護者，主要工作涵蓋森林資源調查、林地巡護管理、植樹造林、撫育、林道和步道巡查與設施維護、棲地及野生動植物保育與工程測繪和監工等。

近年來，森林護管員的業務範疇進一步拓展，積極與山村部落合作，幫助建立守護山林的能力，推動綠色經濟，並與國有林周邊部落建立協力夥伴關係，透過這些努力，期望能選拔更多具備專業能力的森林護管人才，與各界共同守護台灣珍貴的森林資源，實現森林資源永續經營。

新竹分署表示，這次甄試術科測驗要負重跑走1500公尺，採自行負重20公斤的負重背包，男生必須在12分鐘內、女生13分30秒內要走完或跑完。其餘有關報名、甄試方式、科目及內容可參閱分署甄試簡章，可自行上網點閱或下載列印。

初任森林護管員每月薪資3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，相對提高薪酬，可依勤務內容支給山地巡護作業費，除享有年終工作獎金，並依規定給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

甄試簡章及報名表已在新竹分署官網https://hsinchu.forest.gov.tw訊息專區、最新消息及「事求人」項下公告，並開始受理報名，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，報名截止日為5月14日，以郵戳為憑，逾期不受理，如有任何疑義，可洽分署人事室03-5244354楊小姐。