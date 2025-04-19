高虹安現身「五步哭山」力挺吳慶杰新書 共同見證竹科變遷

新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰長年致力於地方文史研究與客家文化推廣，今天於新竹市最高峰「五步哭山」德家祠舉行新書發表會。雖處於停職狀態，新竹市長高虹安仍親自到場，表達對地方文化工作的關注與支持。

高虹安指出，吳慶杰過去曾任金山里里長，深知金山面地區正面臨文化記憶消失與環境汙染的雙重挑戰，因此成立金山面文史工作室，致力於保存歷史建築、老樹、古道及水資源等文化與自然資產。

高虹安表示，她擔任立法委員時，便承諾要陪吳慶杰登上五步哭山，這次終於如願以償。吳慶杰的兩本新書「護國神山－金山面」與「客庄美學風景－影。響風空」不僅展現對金山面歷史脈絡的深刻理解，也對於金山里及整個新竹市的文化保存與社區營造貢獻卓著，自己也非常榮幸能參與撰寫推薦序。

新竹市民政處施淑婷處長表示，吳慶杰身兼新竹市客家事務委員，透過實地走訪、老照片及口述歷史，系統性描繪客家聚落發展脈絡，完整呈現新竹客家文化風貌。本次新書發表也是市府與在地社團文化發展的成果之一，期望透過公私協力，鼓勵更多民間團體參與社區營造與文化傳承，共同打造具有在地特色的文化城市。

吳慶杰說，新書「護國神山－金山面」深入探討金山面從傳統農村轉型為科技重鎮的歷程，紀錄1980年新竹科學園區設立以來地方變遷，也強調該地區的文史價值遠超過其科技產值，呼籲社會關注與保護。

「客庄美學風景－影。響風空」則聚焦風空聚落，記錄客家文化與現代開發的對話與衝突，並回顧1996年護樹行動成功守護300年老樟與石板伯公的過程，並推動新竹老樹保護法規的誕生。