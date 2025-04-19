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地球日台南志工淨街清出6115公斤垃圾 目標無菸蒂城市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
響應地球日，台南市3700名志工今天同步清菸蒂，活動當天共清出6115公斤垃圾，包含52公斤菸蒂。圖／台南市環保局提供
響應地球日，台南市3700名志工今天同步清菸蒂，活動當天共清出6115公斤垃圾，包含52公斤菸蒂。圖／台南市環保局提供

為響應2025年地球日「地球力（Our Power, Our Planet）」主題，台南市37個行政區今日同步舉行「菸蒂不落地 乾淨好福氣」街頭淨化行動，約3700名志工參與，清晨起走上街頭撿拾煙蒂與垃圾，共清出高達6115公斤垃圾，其中菸蒂重達52公斤。

台南市環保局統計，今日回收垃圾中，包含一般垃圾3995公斤、可回收廢棄物2068公斤，另清除1023個積水容器，有助於環境整潔與登革熱防治。活動也致贈多組「熄菸柱」給人潮聚集的商圈地區，推動「無菸蒂城市」的願景。

市長黃偉哲表示，地球日不僅是環保的口號，更是實踐綠色生活的契機。他指出，隨手丟棄菸蒂不僅破壞市容，還可能造成排水系統堵塞、影響水質，呼籲市民培養「不亂丟、撿回來」的環保好習慣。

環保局長許仁澤補充，菸蒂是全球最常見的街頭垃圾之一，每年有超過4.5兆根菸蒂遭隨意丟棄，內含的塑膠纖維與重金屬成分對環境造成嚴重汙染。此次藉由清潔行動與環境教育，盼逐步提升民眾環保意識。

今日北區花園夜市主場活動也獲企業與團體支持，包括全球人壽、台灣人壽、全家超商、青商會與多位環保志工共襄盛舉，市府呼籲市民無論是否吸菸，都能透過實際行動守護環境，一起打造更乾淨、永續、宜居的台南。

響應地球日，民眾彎腰拾起地上的菸蒂，展現守護城市環境的決心。圖／台南市環保局提供
響應地球日，民眾彎腰拾起地上的菸蒂，展現守護城市環境的決心。圖／台南市環保局提供
響應地球日，台南市3700名志工今天同步清菸蒂，打造無菸蒂城市。圖／台南市環保局提供
響應地球日，台南市3700名志工今天同步清菸蒂，打造無菸蒂城市。圖／台南市環保局提供
民眾彎腰拾起地上的菸蒂，展現守護城市環境的決心。圖／台南市環保局提供
民眾彎腰拾起地上的菸蒂，展現守護城市環境的決心。圖／台南市環保局提供

世界地球日 台南 廢棄物 環保局長

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