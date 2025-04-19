桃園社宅基地挖出營建廢棄物 議員促檢討用地取得SOP

桃園市政府透過民間業者自辦市地重劃取得龜山區興安段社會住宅基地，去年10月動工，開挖發現大量營建廢棄物，至今仍在清運，民代指此情形不僅衍生額外費用，工程也會延宕，要求市府檢討用地取得流程；地政局表示，未來會先探測，避免類似情形再發生。

興安段社宅基地是民間業者申請自辦市地重劃時，捐贈給市府住宅用地，面積約1486坪，預計興建地下3層、地上13層大樓，1房型到3房型共130戶，去年10月動工，各界期盼如期如質完工，但在開挖地下層階段發現水泥塊、磚頭和塑膠水管等營建廢棄物，工程除了開挖，還要破碎篩分廢棄物。

桃園市議員李宗豪指出，工程開挖噪音已經擾民，廢棄物破碎篩方產生揚塵也令人頭痛，為何當初土地移轉點交沒有清查及確認土地情況？清運廢棄物會產生額外負擔，也會造成社宅工期延宕，市府應檢討相關用地取得流程，避免權責難以釐清、影響公共建設期程與浪費人民納稅錢。

市府表示，市府取得興安段社宅基地時，有與業者簽協議書，但未敘明基地內營建廢棄物相關處理方式，目前由住宅發展處每天紀錄清運廢棄物的數量及金額，預計5月清運工程結束，再由住宅處、地政局與業者釐清權責歸屬。