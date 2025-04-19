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竹市無煙靈位擬擴增空間引發吵雜疑慮 議員盼分設兩間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定，今年預計打通3間儲藏擴增空間，卻引發吵雜、擁擠疑慮。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定，今年預計打通3間儲藏擴增空間，卻引發吵雜、擁擠疑慮。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定，今年預計打通3間儲藏擴增空間，卻引發吵雜、擁擠疑慮。市議員張祖琰建議應分設兩區，並放大格位改善家屬守靈空間。

新竹市政府殯葬管理所近年響應環保趨勢及民眾對清淨祭祀空間的需求，推動「無煙靈位」政策，去年率先於生命園區新館地下一樓試辦設置30格室內無煙靈位，導入無焚香、無紙錢的綠色殯葬概念，不僅改善傳統臨時牌位區人車爭道、煙霧瀰漫等問題，也獲得使用者普遍好評。

市府今年規畫擴增無煙靈位區空間，預定打通現址旁3間儲藏空間，作為新無煙牌位區，並於室內增設桌椅，提供家屬在追思、陪伴親人最後一程時更為舒適的環境。

不過市議員張祖琰指出，現有無煙靈位區空間原已偏小、格數密集，冬季祭拜高峰時段常人潮擁擠、雜音不斷，若再跟隔壁打通成為一大間，將更為吵雜，並非良好的設計，恐將降低環境品質。

張祖琰建議，應保留現有靈位區獨立空間，再另闢一間新區，避免打通後形成擁擠、吵雜的氛圍。同時她指出，無煙靈位格目前寬度偏小，不僅不利牌位與祭品擺設，也影響家屬與葬儀業者的會談與守靈，建議將格寬擴大至現行1.5倍，即使牌位總數減少，但卻可解決桌椅數量不足的問題，也可提升品質。

新竹市政府殯葬管理所表示，市府將參考嘉義市、苗栗縣頭份市靈位格規格，並與殯儀商業同業公會討論，未來規畫增設室內無煙靈位格尺寸會加大至90公分，其餘相關細節，殯葬管理所會徵詢各界意見後，以民眾立場妥善規畫。

新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府殯葬管理所近年推動「無煙靈位」政策，去年在生命園區新館地下一樓試辦30格室內無煙靈位牌位，獲民眾肯定。記者黃羿馨／攝影
市議員張祖琰指出，現有無煙靈位區空間原已偏小、格數密集，冬季祭拜高峰時段常人潮擁擠、雜音不斷，若再跟隔壁打通成為一大間，將更為吵雜。記者黃羿馨／攝影
市議員張祖琰指出，現有無煙靈位區空間原已偏小、格數密集，冬季祭拜高峰時段常人潮擁擠、雜音不斷，若再跟隔壁打通成為一大間，將更為吵雜。記者黃羿馨／攝影

新竹 殯葬管理

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