竹縣違章鐵皮屋大火 燒出管理漏洞

新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫16日火警，意外燒出違建管理漏洞。該倉庫雖早列違建，縣府也強制拆除，但部分空間存放有害廢液、粉體塗料等事業廢棄物，未完全拆除，地方批評此非個案。縣府表示，未來違反土地使用規定，將重罰30萬元，限期1個月改善，並按次開罰，情節嚴重將移送法辦。

這座鐵皮倉庫位於湖口鄉，16日清晨起火，火場散發異味，新竹縣環保局發布空汙警訊，因內部堆置大量廢棄物，附近居民也擔心隨消防水源四散，汙染附近農地與水源。

火勢撲滅後，當地發現，失火的鐵皮倉庫2023年就被縣府列為違建，除斷水斷電，縣府曾派人車強制拆除，但部分空間存有260噸粉體塗料、6桶有害廢液，當下無法清理，拆除工作被迫中斷；縣府要求提出清運計畫，但因計畫不完整被駁回，後來土地又易主，廢棄物還沒運走，就發生火警。

「隨處可見違建鐵皮屋！」湖口鄉長吳淑君直言，此非個案，因工廠屬私人產權，鐵門深鎖，往往出事才知道裡面放什麼，違規廠房無消防安檢、無汙水處理設備，常位於農地上，縣府對違規工廠開罰6萬至30萬，但業者每月動輒上百萬收益，罰款難遏止違規行為。

這場違建廠房燒出管理漏洞，縣府表示，起火是否有人為因素？目前仍在調查。縣長楊文科說，已召集相關局處研商，將祭出4大鐵腕措施改善。

縣府表示，未來民眾違反土地使用規定，若情節如同本案嚴重，將依法重罰30萬元，限期1個月改善，未改善者將按次處罰，並移送地檢署究責；違建內存放汙染物，若造成環境汙染，在改善之前將禁止買賣轉移。

縣府表示，為遏止違建氾濫，要求鄉鎮市公所積極查報，在違建初期就根除，農地大型違建即報即拆，施工中的違建必須立即停工，若繼續施工也將移送法辦。