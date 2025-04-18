竹北議員選區擬分東西區 議員籲審慎評估推延至下屆

新竹縣選舉委員會4月11日召開「第21屆議員選舉區變更草案公聽會」，提議下屆竹北議員選區切為東、西區，並再增一席。新竹縣議員蔡蕥鍹今日表示，竹北人口數近22萬，結構仍持續變化，目前提出的變更草案仍存有討論空間，應審慎評估暫緩推動或下屆實施。

蔡蕥鍹指出，竹北東、西區在資源與建設上長期失衡，地方發展不均是事實，目前草案以人口數及地理界限畫分，僅在席次調整上反映人口差異，卻未同步提出長期區域落差的因應政策及後續機制，草案未對症下藥，最後可能導致「只分席、不補能」的結果，反而可能固化、甚至加劇原有的資源落差問題。

蔡蕥鍹表示，選區畫分應考量竹北整體發展，而非以東、西區發展不均或人口數增加，做為畫分原則。過去縣選委會也提出將北埔鄉、峨眉鄉畫為兩個選舉區，後仍決定維持現狀，理由在於議員席次分配不宜只用單一指標，應依公職人員選罷法所定選區畫分6項標準辦理。城鄉差距有其結構因素，議員席次分配未必能解決問題。

依目前草案規畫，竹北市將由1選區調整為2選區，席次從12席增為13席，中選會若同意選區變更預計於今年年底公告，發佈選區公告約為明年8月。蔡蕥鍹認為，時程上過於倉促，然各區畫分及服務範圍仍不明確，若單以地理界線分區，恐導致服務範圍不清、民代與選民互動斷裂，進而影響整體服務品質。

蔡蕥鍹呼籲，改革需要共識，程序應更周延，務求公開透明可追溯。她建議本案應延至下屆實施，逐步舉辦公聽會，邀請專家學者提供專業評估，納入民眾意見，在配套措施完善後，才能確保選舉制度公平與民眾權益。