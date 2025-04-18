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碰上危險情人怎麼辦？ 苗栗縣社會處提4大建議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處針對近期縣內發生的一些親密關係暴力事件，強調親密關係間的暴力事件通常有跡可循，並提供4項建議，呼籲大家一起保護被害人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府社會處針對近期縣內發生的一些親密關係暴力事件，強調親密關係間的暴力事件通常有跡可循，並提供4項建議，呼籲大家一起保護被害人。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府社會處也針對近期縣內發生的一些親密關係暴力事件，強調親密關係間的暴力事件通常有跡可循；暴力事件並非一開始就是肢體暴力，可能是情緒勒索與貶抑、言語恐嚇威脅、摔砸物品，也可能以權控行為不准被害人聯繫家人親友、掌握對方手機、社交媒體等帳密或限制行蹤等綜合行為。

社會處表示，當個人或親友處於暴力關係中，應立即尋求協助，第一、「撥打113保護專線」隨時獲得事件諮詢或協助報警，並將後續事件通報家防中心追蹤處理；第二、「撥打110」在危機當下或感受到生命安全遭受威脅應立即報警，請求警方第一時間介入保護及協助聲請保護令

第三、「自我保護為首重」危機當下，警方支援尚未到場時，勿激怒對方，發現情況不對勁時，盡可能找尋安全空間，避免與對方獨處；第四為「證據蒐集」包括驗傷及保存訊息、照片、錄音錄影等資料，有助於未來報案與聲請報護令。

如發現自己或伴侶經常情緒不受控制、起伏過大，甚至已有傷人自傷意念或行為，建議尋求心理諮商舒緩或醫療資源診治，苗栗縣心理健康中心提供縣民每人每年4次的免費心理諮商及酒癮治療等服務，鄉親可善加運用。

家防中心於受理親密關係暴力事件通報後，將於3日內與當事人聯繫，確認當事人現階段安全狀態，討論後續安全計畫，視必要協助申請被害人補助、保護令聲請與陪同、媒合律師諮詢或庇護安置等服務，協助當事人脫離險境。

如果發現身旁的人反覆處於高風險的親密關係情境中，應給予多一點的傾聽與陪伴，避免強迫與責難，逐步增強當事人的能量，走出困境。如果發現或聽見隔壁疑似有人被打、哭喊、求救，請立即協助報警，大家一起守護每個鄉親的安危。

保護令 情緒勒索 親密關係

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