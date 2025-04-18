桃園五月雪活動明熱鬧登場 客家文化館道路彈性停車

桃園客家桐花祭明起至5月4日浪漫開跑，結合桃園兒童節系列活動特別打造全台唯一兒童版桐花祭「桐花童話」，明開幕民眾車輛可以停放在客家文化館地下收費停車場及客家文化館後方公園收費停車場，周邊將實施彈性交通管制，並開放中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車，民眾可多加利用。

本次活動串聯桃園市5大賞桐區域，在龍潭區客家文化館及三和社區三元宮分別舉辦桐樂會活動，結合小粗坑古道及三坑鐵馬道2條賞桐路線，規畫賞桐文化之旅，並推出兒童專屬企畫「親子桐樂之旅」，讓親子家庭在輕鬆愉悅的氛圍中，深度體驗客庄文化。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，請民眾於活動期間，遵守警察人員管制，並利用開放路段停車，勿違規停車，前往會場多利用大眾運輸工具，請行走行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路，多注意孩童交通安全，以共同維護活動過程周邊交通秩序及安全。