快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

桃園五月雪活動明熱鬧登場 客家文化館道路彈性停車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園客家桐花祭明起至5月4日浪漫開跑，周邊道路彈性開放停車。圖／龍潭警分局提供
桃園客家桐花祭明起至5月4日浪漫開跑，周邊道路彈性開放停車。圖／龍潭警分局提供

桃園客家桐花祭明起至5月4日浪漫開跑，結合桃園兒童節系列活動特別打造全台唯一兒童版桐花祭「桐花童話」，明開幕民眾車輛可以停放在客家文化館地下收費停車場及客家文化館後方公園收費停車場，周邊將實施彈性交通管制，並開放中正路三林段（民生路口至民族路口）雙向紅、黃線停車，民眾可多加利用。

本次活動串聯桃園市5大賞桐區域，在龍潭區客家文化館及三和社區三元宮分別舉辦桐樂會活動，結合小粗坑古道及三坑鐵馬道2條賞桐路線，規畫賞桐文化之旅，並推出兒童專屬企畫「親子桐樂之旅」，讓親子家庭在輕鬆愉悅的氛圍中，深度體驗客庄文化。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，請民眾於活動期間，遵守警察人員管制，並利用開放路段停車，勿違規停車，前往會場多利用大眾運輸工具，請行走行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路，多注意孩童交通安全，以共同維護活動過程周邊交通秩序及安全。

客家文化 桃園 桐花祭

延伸閱讀

不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

影／高雄假刑警帶刀找OL收款 桃園警用這招制敵

日本航線再+1 長榮首航桃園-神戶、6月20日後票價11,640元起

桃園遊蕩犬節育9400隻 北台灣最多

相關新聞

不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

不動產詐騙層出不窮，金額又高，桃園今年1、2月共7件，民眾損失超過5千萬元。地政局今赴議會工作報告，不分黨派議員關心防治...

「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽揭曉 13歲妹妹亞軍盼3年後奪冠

全國宗教盛事「粉紅超跑」進香前夕，由白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第四屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽結果揭曉，年僅13歲的賴哿...

民歌紅紅木棉花街景不再！安全問題變調成「打花」的季節

桃園市各行政區2至4月都看得見木棉花，目前已經是盛開期，各公所也開始「打花」，原因是馬路邊的木棉花掉落路上，機車輾過有打...

石綿致癌竹市去年清走239噸 今年再提供120噸免費清運

石綿被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但新竹市仍有家戶具有石綿建材，且清運處理費用...

竹市中華路五段20日起夜間施工9天 美山路匝道22日封閉

新竹市中華路五段（7-11隆華門市至中華路五段648巷），4月20日至4月29日將刨鋪道路，每日夜間9時至次日清晨6時離...

竹北編600萬修繕校園 鄭朝方：均衡東西區提升校舍品質

新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，為學生打造更安全、舒適的學習環境。今年年度持續編列600萬元，原則上每校補助上限為50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。