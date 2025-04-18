不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

不動產詐騙層出不窮，金額又高，桃園今年1、2月共7件，民眾損失超過5千萬元。地政局今赴議會工作報告，不分黨派議員關心防治辦法，建議比照雙北與超商合作宣導；地政局長蔡金鐘表示，目前防詐首推地籍異動即時通，將與第稅局精準鎖定宣傳對象。

桃園市議員舒翠玲近日接獲陳情，指平鎮1名守寡多年婦人透過網路交到1個男朋友，未料對方是覬覦她的錢財，不斷鼓吹她投資，拿房地產做抵押，結果手續辦完，男朋友就消失，而寡婦的子女因為住在外地不知情，發現時已難追回；舒翠玲表示，詐騙猖獗，應有再確認機制，雖會增加工作量，但也是為了保護民眾財產。

議員梁為超肯定市府去年為防不動產詐騙辦了20多場座談會，但他認為座談會有人數限制，宣傳效果有限，不如印製文宣廣為周知；議員張曉昀舉雙北為例，指雙北市府與超商合作廣播放送，辦法值得借鏡；議員張桂綿、余信憲河劉曾玉春等人也關心此議題，要求地政局做好把關。

蔡金鐘允諾加強各地政事務所第一線人員訓練，培養防詐敏感度，就像銀行櫃員協助阻詐一樣。他也提到目前不動產防詐首推地籍異動即時通，這項服務只要名下土地在辦理移轉，系統就會發送簡訊通知地主或地主信得過的親人，以此達到防詐效果。

蔡金鐘說，桃園現有4萬多人登錄地籍異動即時通服務，除持續與仲介、代書合作，鼓勵民眾辦理不動產交易時就先登錄，也會研議與超商合作宣傳的可能。另外，地政局將與地稅局合作，透過開徵地價稅、房屋稅機會宣傳，精準鎖定持有不動產的族群，並透過抽獎方式增加民眾登錄誘因，辦法最快年底開徵地加稅時推出。