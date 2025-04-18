「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽揭曉 13歲妹妹亞軍盼3年後奪冠

全國宗教盛事「粉紅超跑」進香前夕，由白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第四屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽結果揭曉，年僅13歲的賴哿萲小女孩台風穩健拿到亞軍，是歷屆獲得獎項最高、年齡最小的參賽者，預計明午頒獎。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，這屆歌唱大賽從2月15日中午開放報名在不到一天的時間，限額25名就額滿，受歡迎程度就如同白沙屯媽祖進香報名一樣，受到大家的喜愛。

12位決賽者在4月12日經過一整天的較量後，主辦方今公布最終得獎名單如下：冠軍是新北市卓冠宇、亞軍為彰化縣賴哿萲、季軍是台中市洪冠宇；優勝五位選手分別為台北市戴惠如、台中市莊皓丞、台中市張鎮麟、台北市陳淑玲、彰化縣林東樺，預計明（19日）午舉辦頒獎儀式，所有得獎者也將現場大合唱，在媽祖生日前夕用歌聲祝白沙屯媽祖婆生日快樂。

評論老師也是粉紅超跑的主唱林姍老師說，這屆每一位參賽者的實力相差不多，尤其前幾位的名次真的很難取捨，只能比誰最自然最熟悉每一句歌詞、發音準不準等一些小細節來勝出。

此次獲得亞軍的是來自彰化鹿港的賴哿萲，她也是歷屆獲得獎項最高、年齡最小的小朋友。賴媽媽說，目前就讀國一的女兒從小喜歡唱歌，常陪阿公阿嬤參加活動展現歌喉，之前參加第二屆獲得優勝獎，這次拿到第二名她更開心，但較覺惋惜的是礙於主辦方規定，只能3年後再參加盼能奪冠。

她還說，雖然全家都是白沙屯媽祖信眾，但因工作繁忙、無法說走就走參加進香全程活動，但只要媽祖婆來到鹿港，有空就會一起前往陪走一段路，以後有機會也會報名全程徒步進香。