民歌紅紅木棉花街景不再！安全問題變調成「打花」的季節

桃園市各行政區2至4月都看得見木棉花，目前已經是盛開期，各公所也開始「打花」，原因是馬路邊的木棉花掉落路上，機車輾過有打滑騎士受傷的疑慮。養工處表示，近年都會由公所打花，等木棉樹自然死亡後，或者有可以為景觀加分的移植規畫才會換樹，不會主動換樹。

養工處指出，每年2月至4月是木棉開花的季節，大量火焰橘紅色的花朵色彩鮮艷，雖然是季節的特色之產，但木棉開花落地，因含水量高機車輾過流出汁液，容易造成輪胎打滑騎士摔傷，還有花朵發酵後氣味有些人會反感，加上花落之後棉絮四散，連帶影響呼吸道過敏的民眾。

養工處說明，4月起，各區公所和養工處開始打落木棉花，可以看見路邊工作人員不是大幅修剪樹枝，而是打花，目前其他縣市也是採打花的方式處理木棉花，藉此減少木棉花落花及棉絮對環境的影響。不過像有些以木棉花著名的景點，例如中央大學校門前150多棵的木棉花大道，因為有完善的規畫又是大學景觀一大特色，因此一直被保留。

桃園行道樹的選樹規範是參考林務局的樹種建議清單，以原生樹種為主，多樣樹種為輔。此外，工務局也列出不適合樹種清單，包括有棉絮的木棉、有異味的掌葉蘋婆、有掉落傷人風險的大王椰子等。除了上述缺點，選擇樹種也需注意是否能提供良好生長環境，例如落羽松根系隆起會破壞鋪面，因此無法種植在人行道，可改為種植在公園或綠帶草地。

桃園市行道樹的選樹規範多數參考林業保育署的樹種建議清單，以原生樹種為主，多樣樹種為輔，市政府在2022年完成11.4萬株「桃園市行道樹普查成果」，也列出不適合樹種清單包括木棉、掌葉蘋婆（異味）、大王椰子（掉落傷人風險）等。

桃市府選擇樹種也注意是否能提供良好生長環境，例如落羽松根系隆起會破壞鋪面，無法種植在人行道，可改為種植在公園或綠帶草地。2022行道樹普查時，也發現25%是容易破壞人行道的像黑板樹、榕樹及小葉欖仁，主因為樹穴空間太小，導致樹木生長不良且容易造成基盤損壞。