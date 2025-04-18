快訊

小S大女兒Elly「沒能見大S最後一面」 曬夜空照吐13字惹哭網友

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

聽新聞
0:00 / 0:00

民歌紅紅木棉花街景不再！安全問題變調成「打花」的季節

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
木棉花打落後散落一地。記者鄭國樑／攝影
木棉花打落後散落一地。記者鄭國樑／攝影

桃園市各行政區2至4月都看得見木棉花，目前已經是盛開期，各公所也開始「打花」，原因是馬路邊的木棉花掉落路上，機車輾過有打滑騎士受傷的疑慮。養工處表示，近年都會由公所打花，等木棉樹自然死亡後，或者有可以為景觀加分的移植規畫才會換樹，不會主動換樹。

養工處指出，每年2月至4月是木棉開花的季節，大量火焰橘紅色的花朵色彩鮮艷，雖然是季節的特色之產，但木棉開花落地，因含水量高機車輾過流出汁液，容易造成輪胎打滑騎士摔傷，還有花朵發酵後氣味有些人會反感，加上花落之後棉絮四散，連帶影響呼吸道過敏的民眾。

養工處說明，4月起，各區公所和養工處開始打落木棉花，可以看見路邊工作人員不是大幅修剪樹枝，而是打花，目前其他縣市也是採打花的方式處理木棉花，藉此減少木棉花落花及棉絮對環境的影響。不過像有些以木棉花著名的景點，例如中央大學校門前150多棵的木棉花大道，因為有完善的規畫又是大學景觀一大特色，因此一直被保留。

桃園行道樹的選樹規範是參考林務局的樹種建議清單，以原生樹種為主，多樣樹種為輔。此外，工務局也列出不適合樹種清單，包括有棉絮的木棉、有異味的掌葉蘋婆、有掉落傷人風險的大王椰子等。除了上述缺點，選擇樹種也需注意是否能提供良好生長環境，例如落羽松根系隆起會破壞鋪面，因此無法種植在人行道，可改為種植在公園或綠帶草地。

桃園市行道樹的選樹規範多數參考林業保育署的樹種建議清單，以原生樹種為主，多樣樹種為輔，市政府在2022年完成11.4萬株「桃園市行道樹普查成果」，也列出不適合樹種清單包括木棉、掌葉蘋婆（異味）、大王椰子（掉落傷人風險）等。

桃市府選擇樹種也注意是否能提供良好生長環境，例如落羽松根系隆起會破壞鋪面，無法種植在人行道，可改為種植在公園或綠帶草地。2022行道樹普查時，也發現25%是容易破壞人行道的像黑板樹、榕樹及小葉欖仁，主因為樹穴空間太小，導致樹木生長不良且容易造成基盤損壞。

交通局、養工處近年共同規畫行道樹改善、人行道寬度及道路空間調整，逐步汰換現有過小的植穴；行道樹種也將透過專家所提供的建議選擇，有效提升行道樹品質及城市景觀。

為了機車騎士安全和維護環境，盛開的木棉花全打落，清掃運走。記者鄭國樑／攝影
為了機車騎士安全和維護環境，盛開的木棉花全打落，清掃運走。記者鄭國樑／攝影
木棉花盛開，也是「打花」的尖峰期。記者鄭國樑／攝影
木棉花盛開，也是「打花」的尖峰期。記者鄭國樑／攝影

人行道 桃園 行道樹

延伸閱讀

因商家疑慮 彰化師大前「便當街」推動友善人行道遇阻

影／危險！高雄學童車潮中通學 求畫人行道卡在道路有私地

基隆中正路、正豐街口人行道「凸出來」 機車噴飛…頻釀車禍

新北秀朗橋人行道將改善 4月15日起分三階段施工

相關新聞

「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽揭曉 13歲妹妹亞軍盼3年後奪冠

全國宗教盛事「粉紅超跑」進香前夕，由白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第四屆「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽結果揭曉，年僅13歲的賴哿...

苑裡修復市場歷史建築 鎮代會認造價太高擱置

苗栗縣苑裡鎮公有市場因火災燒毀需重建，其中歷史建築修復再利用案雖爭取到文化部補助6300萬元，但地方自籌款需3000多萬...

民歌紅紅木棉花街景不再！安全問題變調成「打花」的季節

桃園市各行政區2至4月都看得見木棉花，目前已經是盛開期，各公所也開始「打花」，原因是馬路邊的木棉花掉落路上，機車輾過有打...

石綿致癌竹市去年清走239噸 今年再提供120噸免費清運

石綿被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但新竹市仍有家戶具有石綿建材，且清運處理費用...

竹市中華路五段20日起夜間施工9天 美山路匝道22日封閉

新竹市中華路五段（7-11隆華門市至中華路五段648巷），4月20日至4月29日將刨鋪道路，每日夜間9時至次日清晨6時離...

竹北編600萬修繕校園 鄭朝方：均衡東西區提升校舍品質

新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，為學生打造更安全、舒適的學習環境。今年年度持續編列600萬元，原則上每校補助上限為50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。