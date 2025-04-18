石綿致癌竹市去年清走239噸 今年再提供120噸免費清運
石綿被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但新竹市仍有家戶具有石綿建材，且清運處理費用每公噸高達4萬5000元。市府爭取環境部補助，提供120公噸石綿廢棄物免費清運及處理服務，即日起開始受理至額度用罄。
新竹市代理市長邱臣遠表示，石綿早年被廣泛應用於建築材料，然而在拆除及清運過程中，極易產生石綿粉塵逸散，不僅汙染環境，人體若吸入更可能造成嚴重健康危害，市府呼籲市民把握此次「免費」清運與處理的補助機會，及早汰換屋頂或屋側仍使用石綿瓦、石綿浪板等材料，共同打造宜居永續的城市環境。
新竹市環保局指出，去年受理市民申請石綿建材廢棄物清運案件達 213件，共計清運239.29公噸，今年持續推動免費清運補助，補助對象為4大類建築物類型，包括住宅、農業設施（未達登記規模畜禽飼養建物）、宗教場所、已歇業工廠，但事業及公有建築則不在補助範圍。
環保局提醒，石綿瓦在環境及健康層面皆屬有害物質，拆除後的石綿建材廢棄物切勿隨意棄置，造成環境汙染，最高罰鍰1000萬元。拆除石綿建材時，應保持石綿建材完整性，避免破碎、切割，造成粉塵飛散，應依循「查、詢、包、清」4步驟，詳「查」確認石綿建材外觀、諮「詢」環保局相關資訊、妥善「包」裝拆除之石綿建材、環保局通知清除廠商「清」運。
環保局補充，4月29日上午10時，將於新竹市稅務局（中央路112號）7樓視聽教室舉辦補助說明會，民眾可透過2種管道報名，線上報名連結( https://reurl.cc/ae4eVX )，或電話報名03-5368920分機4908、4040，相關補助申請文件請查詢竹市環境保護局資源回收網( https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ )。
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