石綿致癌竹市去年清走239噸 今年再提供120噸免費清運

石綿被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但新竹市仍有家戶具有石綿建材，且清運處理費用每公噸高達4萬5000元。市府爭取環境部補助，提供120公噸石綿廢棄物免費清運及處理服務，即日起開始受理至額度用罄。

新竹市代理市長邱臣遠表示，石綿早年被廣泛應用於建築材料，然而在拆除及清運過程中，極易產生石綿粉塵逸散，不僅汙染環境，人體若吸入更可能造成嚴重健康危害，市府呼籲市民把握此次「免費」清運與處理的補助機會，及早汰換屋頂或屋側仍使用石綿瓦、石綿浪板等材料，共同打造宜居永續的城市環境。

新竹市環保局指出，去年受理市民申請石綿建材廢棄物清運案件達 213件，共計清運239.29公噸，今年持續推動免費清運補助，補助對象為4大類建築物類型，包括住宅、農業設施（未達登記規模畜禽飼養建物）、宗教場所、已歇業工廠，但事業及公有建築則不在補助範圍。

環保局提醒，石綿瓦在環境及健康層面皆屬有害物質，拆除後的石綿建材廢棄物切勿隨意棄置，造成環境汙染，最高罰鍰1000萬元。拆除石綿建材時，應保持石綿建材完整性，避免破碎、切割，造成粉塵飛散，應依循「查、詢、包、清」4步驟，詳「查」確認石綿建材外觀、諮「詢」環保局相關資訊、妥善「包」裝拆除之石綿建材、環保局通知清除廠商「清」運。