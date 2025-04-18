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竹市中華路五段20日起夜間施工9天 美山路匝道22日封閉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市中華路五段，4月20日至4月29日將刨鋪道路，每日夜間9時至次日清晨6時離峰時段施工。圖／新竹市政府提供
新竹市中華路五段，4月20日至4月29日將刨鋪道路，每日夜間9時至次日清晨6時離峰時段施工。圖／新竹市政府提供

新竹市中華路五段（7-11隆華門市至中華路五段648巷），4月20日至4月29日將刨鋪道路，每日夜間9時至次日清晨6時離峰時段施工，施工路段採調撥車道方式交通管制，市府提醒用路人遵從義交及現場工作人員指揮。

新竹市工務處表示，此次中華路五段施工時間為4月20日晚間9時至4月29日早上6時。其中，第3天夜間施工（4月22日9時至4月23日6時），預計至中華路五段（320巷口至420巷口），施工區域因包含中華路五段與美山路口，施工期間將封閉美山路匝道，請用路人提前規畫行程，選擇海山路或大庄路繞行。

新竹市工務處長陳明錚說明，中華路五段為省道台1線，交通流量大，此次工程採夜間施工將有效減少對民眾的影響，工務處已要求施工單位加強交通疏導，並做好施工宣導及安全維護工作，將施工對交通的影響降至最低。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府積極推動道路改善工程，此次中華路四段到六段改善工程，市府將持續嚴格把關施工品質與進度，感謝市民的配合，完工後將為市民提供更優質的用路環境。

新竹

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