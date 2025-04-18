竹北編600萬修繕校園 鄭朝方：均衡東西區提升校舍品質

新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，為學生打造更安全、舒適的學習環境。今年年度持續編列600萬元，原則上每校補助上限為50萬元，目前已有5所學校提出申請。

市長鄭朝方表示，竹北市公所雖非國中小主管機關，但良好的校園環境對孩子的學習與成長至關重要。因此編列專款補助學校修繕工程，並深知原物料上漲，於113年度修正補助上限至50萬，總預算為600萬，共有16所學校申請補助，總核定金額為596萬元。

鄭朝方特地前往去年受惠的十興國小視察。該校活動中心木地板舞台已使用近20年，出現毀損，樓梯扶手鬆動且樓梯踏面塌陷，存在學生跌落的安全疑慮。在獲得竹北市公所補助49.5萬元後，迅速更換與加強固定樓梯扶手，使其符合無障礙設施規範；修復原有地板插座，提升使用安全性；舞台更換為耐磨地板，並強化既有鋼構，使得舞台既美觀也提高耐用性；改善舞台下方儲物櫃門板，使用H鋼加強固定，加強耐衝能力。

十興國小校長徐發斌表示，優質的校園空間對學生的學習發展有極大助益。學校在全國舞蹈比賽中獲得特優成績，與良好的環境密不可分，正是這樣的支持，才能讓孩子在舒適安全的環境中發展興趣、追求卓越。