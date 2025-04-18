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竹北編600萬修繕校園 鄭朝方：均衡東西區提升校舍品質
新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，為學生打造更安全、舒適的學習環境。今年年度持續編列600萬元，原則上每校補助上限為50萬元，目前已有5所學校提出申請。
市長鄭朝方表示，竹北市公所雖非國中小主管機關，但良好的校園環境對孩子的學習與成長至關重要。因此編列專款補助學校修繕工程，並深知原物料上漲，於113年度修正補助上限至50萬，總預算為600萬，共有16所學校申請補助，總核定金額為596萬元。
鄭朝方特地前往去年受惠的十興國小視察。該校活動中心木地板舞台已使用近20年，出現毀損，樓梯扶手鬆動且樓梯踏面塌陷，存在學生跌落的安全疑慮。在獲得竹北市公所補助49.5萬元後，迅速更換與加強固定樓梯扶手，使其符合無障礙設施規範；修復原有地板插座，提升使用安全性；舞台更換為耐磨地板，並強化既有鋼構，使得舞台既美觀也提高耐用性；改善舞台下方儲物櫃門板，使用H鋼加強固定，加強耐衝能力。
十興國小校長徐發斌表示，優質的校園空間對學生的學習發展有極大助益。學校在全國舞蹈比賽中獲得特優成績，與良好的環境密不可分，正是這樣的支持，才能讓孩子在舒適安全的環境中發展興趣、追求卓越。
鄭朝方步表示，竹北東區有許多新的學校是讓大家擠破頭而產生總量管制，但是西區還有老城區的學校卻面臨著的是資源分配不足以及校舍急需改善的問題；區域內的教育環境均衡發展非常重要，透過資源挹注，一點一滴完善公立國中小校園設施，讓每所學校的競爭力都提升，也讓學生的學習品質優化，讓每個孩子在安全且公平的國家教育資源對待下成長茁壯。
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