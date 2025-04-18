苑裡修復市場歷史建築 鎮代會認造價太高擱置

苗栗縣苑裡鎮公有市場因火災燒毀需重建，其中歷史建築修復再利用案雖爭取到文化部補助6300萬元，但地方自籌款需3000多萬，鎮民代表會認為太高，擱置鎮公所提案。修復計畫卡關，鎮長劉育育著急，擔心補助款被取消，強調持續溝通爭取。

鎮民代表郭汶祈表示，修復案最新重建經費高達9千萬元，換算建築成本為每坪49.2萬元，47個攤位每攤要價208萬元，實在太高，而代表會有請公所準備「苑裡市場歷史建築區修復再利用」一案預算圖表，但公所只給平面圖與攤位配置，不夠詳細，根本沒辦法審，已要求公所28日定期會前提供詳細預算圖表再審。

劉育育臉書貼文公告市場歷史建築開工又要延宕，強調「苑裡的建設不該擱置」。她表示，公所好不容易爭取文化部補助6千多萬元，能大大減輕鎮庫負擔，及早開工重建也能讓攤商可以早日恢復經營，應該是好消息，不過現在又要等等了。

劉育育說，重建案依法上網公開招標，除拉長等標期，也廣邀文資修復廠商進場投標，將嚴格評選優質廠商，準備隨時啟動工程；現在苑裡市場歷史建築案，可說是「萬事具備只欠東風」。