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機捷山鼻站土地開發 拚第3次招標

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

機場捷運A10山鼻站周邊生活圈發展迅速，2017年剛通車時的日運量僅998名，今年3月已成長到3165名，但車站土地開發至今卡關，招商2度流標；事關地方發展，民代關注進度。捷運工程局表示，已調降權利金，拚年底辦第3次招商。

機捷A10山鼻站位於桃園市蘆竹區，早期周邊多為農地或工廠，近年隨捷運開發逐漸形成新生活圈，地方笑稱「以前牛比人多，現在人比牛多」；不過，相比鄰近的A9林口站發展成熟，還有購物中心進駐，地方仍會希望A10山鼻站有自己的特色，期待車站土地開發快動工，可惜2度流標。事關地方發展，議員劉勝全、錢龍和張桂綿都利用質詢機會關心。

劉勝全指出，2度流標都是沒有廠商投標，而土地現在租給業者做停車場，權利金1年只有1百萬元，效益相當低，市府應該檢討流標原因出在哪裡並設法解決問題；錢龍則說，招商延宕會影響A10周邊的經濟發展，現在又有美國關稅衝擊，恐在影響民間投資意願，市府去年9月有辦理「招商顧問勞務採購」，希望看得到成效，避免公帑浪費。

捷工局表示，A10山鼻站車2022年7月、2023年12月曾公告徵求投資人，可惜均無廠商投標，經過檢討，主因在於近年興建成本高漲，分配比又過高。目前，市府已找顧問公司協助招商事宜，由律師、建築師及估價師進行財務分析、修正招商文件與加強訪商，最快今年底辦理第3次招商。

建築師 機場捷運 經濟發展

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