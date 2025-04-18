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抄電表棍擊1犬 抄表員、飼主遭調查

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗頭份傳出有台電抄表員帶金屬棍棒到有多隻寵物犬的住家抄表，因揮舞棍棒疑似擊中1隻寵物犬，影片被貼上網路引發關切。苗栗縣動物保護防疫所臉書粉專接獲留言檢舉，已要求飼主、抄表員說明，釐清責任。台電表示，將接受調查，還原真相。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會公益理事長邵柏虎在臉書貼出影片，指抄表員帶著金屬棍棒要去抄表， 飼主也拿掃帚將抄表員與寵物犬隔開，但抄表員仍揮棒，擊中一隻寵物犬。

台電苗栗區營業處解釋，當天抄表員在現場帶棍棒防身，揮棒只是想驅趕犬隻不要靠近，可能不慎揮中，影片不能清楚呈現，已分別向相關單位說明；至於狗兒的傷勢，其中有舊傷，台電人員將接受動保所調查，還原當天真相。

苗栗縣動保所表示，影片上網後，有人向動保所檢舉抄表員「攻擊」寵物犬，已派員釐清是否有惡意攻擊情事；如果飼主在住家範圍內，讓寵物犬攻擊他人，也有責任和罰則。

動保所長張俊義說，動保法規定任何人不得傷害動物，飼主也有責任不能讓飼養犬隻攻擊他人；現場的狗明顯是寵物犬，不論室內外都不得傷人。

張俊義說，養寵物犬必須登記、結紮絕育及注射狂犬病疫苗，若3項都違反至少可罰8.3萬元；如果被查獲，限期2周內改善，拒絕配合才會開罰。

邵柏虎呼籲，應建立抄表安全機制，呼籲台電、動保主管、警方及社會正視，犬隻見陌生人會吠叫是天性，希望各單位尊重犬隻，防止類似的遺憾事件再發生。

台電 寵物 影片

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