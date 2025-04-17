台電抄表員持棍棒防身疑誤擊家犬 苗栗動保所將釐清並究責

苗栗縣頭份市濫坑地區日前有台電抄表員帶著金屬棍棒到一家飼養多隻寵物犬的用戶住家查電表，過程中揮舞棍棒，但疑似擊中其中一隻寵物犬，影片被PO上網後，引起愛犬人士關切，苗栗縣動物保護防疫所臉書粉專有人留言檢舉，動保所除趕往了解，將要求飼主、抄表員說明，釐清相關責任。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎（邵柏森）在臉書PO出當天影片，可見到這名抄表員帶著金屬棍棒要進入查電表， 飼主方面也有人拿掃帚將抄表員與寵物犬隔開，但抄表員仍揮棒，擊中一隻寵物犬。

苗栗縣動保所表示，影片PO網後，就有人向動保所檢舉抄表員「攻擊」寵物犬，動保所派員了解，釐清是否有惡意攻擊狗兒的情事，另外，如果飼主在住家範圍內讓寵物犬攻擊他人，也有相關責任和罰則。

台電苗栗區營業處針對這起事件提出解釋，當天抄表員在現場帶棍棒防身，揮棒只是想驅趕犬隻不要靠近，可能不慎揮中其中一隻寵物犬，但影片不能清楚呈現，台電已分別向相關單位說明，至於狗兒的傷勢，其中有舊傷，台電人員將接受動保所的調查，還原當天真相。

苗栗動保所長張俊義表示，這起事件依動保法5至7條都有規定，包括任何人不得傷害動物，飼主也有責任不能讓養的犬隻攻擊或傷害他人。這次事件，現場的狗兒明顯是用戶飼養的寵物犬，不論在戶內或戶外都不得傷人；此外，現場的寵物犬超過10隻，但動保法並未限定飼主養寵物的數量。

他指出，養寵物犬必須辦登記、結紮絕育及注射狂犬病疫苗，違反絕育規定可罰5萬至25萬、未注射狂犬病疫苗可罰3萬到15萬元，未辦登記要罰3000至1萬5000元，3項都違規至少可罰8萬3000元。如果被查獲，會要求兩周內限期改善，飼主如果仍拒絕配合才會開罰。