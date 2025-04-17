快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

健康存摺普及遠不及外送訂餐APP 蘇俊賓建議2者串接

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
蘇俊賓肯定中央三高防治計畫，但認為計畫缺乏國人三高逐年成長的因素分析與預防醫學資源介入。圖／行政院提供
蘇俊賓肯定中央三高防治計畫，但認為計畫缺乏國人三高逐年成長的因素分析與預防醫學資源介入。圖／行政院提供

行政院會今天討論三高防治計畫，桃園副市長蘇俊賓肯定中央將健保資源從末端治療轉向風險預警和資料庫整合，但他認為計畫缺乏國人三高逐年成長的因素分析與預防醫學資源介入，建議政院納入。

蘇俊賓指出，國人外食人口逐年增加，過去10年台灣餐飲營業額已從6060億元成長到10378億元，年增率約5%，趨勢與三高問題有正相關，但台灣的食安預警資源多著墨短期風險，對中長期飲食的風險幾乎沒有任何投入。

蘇俊賓表示，國人的飲食習慣近幾年有顯著改變，超過9成的人都有外食習慣，推動健康飲食指引的必要性和迫切性顯得格外重要，但國研院調查消費者在選擇餐點時首重價格，其次是味道，營養與健康僅排第五，這是888計畫可以進一步努力的關鍵。

蘇俊賓說，政府已開始蒐集一般成人、軍公教及勞工等族群的健檢資料，並鼓勵上傳至健康存摺，但使用與影響人數恐有限，現有的健康存摺普及率絕對遠不及外送平台APP，建議和地方政府合作，將健康存摺與外送、訂餐平台串接，將外食人口需要的健康指引結合健康存摺APP，或進一步建立餐飲業的健康資訊揭露指引，促使民眾主動改變外食的種類選擇。

外食 存摺 蘇俊賓

延伸閱讀

桃園強降雨…忠貞市場正式營運卻要「水中採購」慘況曝 市府緊急排水

桃園福海宮175周年輔信王公聖誕 蘇俊賓體驗百年飛輦轎

32%關稅對台是高度危機 蘇俊賓：此刻更應團結非罷免

桃園小校獲國科會協助辦科學市集 蘇俊賓承諾10年後一事

相關新聞

健康存摺普及遠不及外送訂餐APP 蘇俊賓建議2者串接

行政院會今天討論三高防治計畫，桃園副市長蘇俊賓肯定中央將健保資源從末端治療轉向風險預警和資料庫整合，但他認為計畫缺乏國人...

桃園第一支雷達感應智慧號誌讓管制變聰明 民代盼偏鄉廣設

桃園市新屋區中山東路一段上有許多小社區出入口，因上下班主幹道車流量大，導致許多車輛難以匯入主線，桃園市交通局去年試辦全桃...

行人地獄！2童過馬路舉高手10車不讓 警追車牌開罰

桃園市桃園區龍安街昨傍晚發生2名孩童牽著腳踏車過馬路，到一半時發現對向車流沒有停讓，便舉高手臂示意車輛停下，豈料經過10輛車都無人...

大溪頭寮草嶺溪水岸11月啟用 串兩蔣園區新親水遊憩樂

桃園市政府水務局投入4465萬元打造大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，施工改變頭寮步道水岸環境，局長劉振宇今天下午表...

桃園生命線年服務1.3萬通 自殺者遺族像被困迷宮...關懷不容忽視

桃園市生命線統計去年專線服務進線量達1萬3000通，其中精神健康問題來電達2787人次最多；值得注意在高風險個案及自殺者...

苑裡市場歷史建築修復案再遭「擱置」 鎮長劉育育急了

苗栗縣苑裡鎮公有市場重建工程中的歷史建築修復再利用案，鎮代會質疑總建築成本太高，根本沒法審議為由，昨臨時會落幕前突襲提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。