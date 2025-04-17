健康存摺普及遠不及外送訂餐APP 蘇俊賓建議2者串接

行政院會今天討論三高防治計畫，桃園副市長蘇俊賓肯定中央將健保資源從末端治療轉向風險預警和資料庫整合，但他認為計畫缺乏國人三高逐年成長的因素分析與預防醫學資源介入，建議政院納入。

蘇俊賓指出，國人外食人口逐年增加，過去10年台灣餐飲營業額已從6060億元成長到10378億元，年增率約5%，趨勢與三高問題有正相關，但台灣的食安預警資源多著墨短期風險，對中長期飲食的風險幾乎沒有任何投入。

蘇俊賓表示，國人的飲食習慣近幾年有顯著改變，超過9成的人都有外食習慣，推動健康飲食指引的必要性和迫切性顯得格外重要，但國研院調查消費者在選擇餐點時首重價格，其次是味道，營養與健康僅排第五，這是888計畫可以進一步努力的關鍵。

蘇俊賓說，政府已開始蒐集一般成人、軍公教及勞工等族群的健檢資料，並鼓勵上傳至健康存摺，但使用與影響人數恐有限，現有的健康存摺普及率絕對遠不及外送平台APP，建議和地方政府合作，將健康存摺與外送、訂餐平台串接，將外食人口需要的健康指引結合健康存摺APP，或進一步建立餐飲業的健康資訊揭露指引，促使民眾主動改變外食的種類選擇。