桃園第一支雷達感應智慧號誌讓管制變聰明 民代盼偏鄉廣設

桃園市新屋區中山東路一段上有許多小社區出入口，因上下班主幹道車流量大，導致許多車輛難以匯入主線，桃園市交通局去年試辦全桃園第一支雷達感應智慧交通號誌。民代建議，若目前試辦狀況良好，可以針對新屋其他有需求的社區協助增設。桃園市交通局說，現階段尚未將其納入契約執行，未來仍將優先以車流量大的幹道評估設置號誌可行性。

新屋中山東路一段為來往台66、市區及工業區重要道路，尤其上下午尖峰車流量大，巷內支道與幹道車流量差異懸殊，除了增設號誌須先滿足設置標準外，如採用定時號誌控制（固定時制）易造成支道無車、幹道空等塞車情況。

市議員陳睿生表示，交通局以往都以「社區車流量」作為設置的評估標準，導致許多地方都無法設置，無法有效解決長者、社區居民出入的安全問題。

陳睿生說，去年於新屋引進全桃園第一支雷達感應智慧交通號誌，以雷達感應器，來偵測用從社區出入的車輛，進而調整號誌燈號，可以避免主幹道的車輛因為定時切換燈號而空等或塞車。若試辦狀況良好，可以針對新屋其他有需求的社區協助增設，減少交通事故發生，提前預防。

交通局回應，中山東路一段462巷口試辦半觸動式號誌控制系統，因該路口鄰近彎道且支道車輛進出時間並非固定，幹道又鄰近台66車流量龐大，故於支道無車狀態時號誌維持閃光運作，當雷達感應到支道有車輛訊號時，即刻啟動三色號誌運作，由幹道先行綠燈，再轉換為支道綠燈，最後跳回原先閃光運作模式，直到下次感應到支道來車再重新啟動三色模式，除維持幹道通行順暢，同時也可以保障支道車輛進出安全。