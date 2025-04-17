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大溪頭寮草嶺溪水岸11月啟用 串兩蔣園區新親水遊憩樂

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供

桃園市政府水務局投入4465萬元打造大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，施工改變頭寮步道水岸環境，局長劉振宇今天下午表示，這項配合觀旅局頭竂生態步道修繕工程，利用草嶺溪沿岸護岸公有地開闢親水綠地，讓民眾親子一邊走古道、一邊戲水，感受親水遊憩樂趣。

市府水務局指出，過去頭寮步道沿草嶺溪沿線，民眾走古道，卻無法親水、戲水，該局推動草嶺溪水環境營造頭寮步道工程，結合市府觀旅局頭寮步道改善，活化大溪兩蔣文化園區旅遊景點，如今步道修復完成，該局進行中的草嶺溪水環境營造，未來串連慈湖兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道景點，帶給民眾新的親水藍帶。

桃園市政府推動大龍門旅遊帶觀光拼圖，其中大溪區經國紀念館、頭寮陵寢至兩蔣文化園區的頭寮生態步道，過去古道全長1.2公里，觀旅局進行頭寮生態步道工程完成，一旁大漢溪右岸重要支流的永福溪（舊名草嶺溪），從經國紀念館沿頭寮步道、銜接草嶺溪至牛角南埤河段的水岸約850公尺，流經北橫驛站、兩蔣文化園區等觀光重點。

市府水務局表示，草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，在前瞻基礎建設計畫水環境建設全國水環境改善計畫補助，總工程經費4465萬元，未來營造草嶺溪約1.4公頃水岸生態棲地，去年9月動工至今，工程進度42%，目前完成0.6公頃水域，預計今年11月完工後，可改善草嶺溪及頭寮生態步道生態環境，滿足防洪需求，提供民眾親子舒適休閒的親水遊憩場域。

劉振宇表示，草嶺溪水環境營造工程包括興建水圳步道、修繕魚梯和跳石步道，恢復原有水圳地景、坑底聚落洗衫坑保留改造，將過去無法親水的沿岸，利用護岸公有地開闢綠地，將荒廢已久的生態池恢復生態棲地，完工後可串連兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道，提供民眾一邊走古道、一邊親水戲水舒適遊憩新去處。

大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，部分親水水岸綠地完成遊憩去處。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供
大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道水岸，打造新的親水遊憩去處，11月完成。圖／市府水務局提供

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