桃園生命線年服務1.3萬通 自殺者遺族像被困迷宮...關懷不容忽視

桃園市生命線統計去年專線服務進線量達1萬3000通，其中精神健康問題來電達2787人次最多；值得注意在高風險個案及自殺者遺族關懷服務方面，協會同年開197案，包括128名高風險個案及69名自殺者遺族，陪他們走過傷痛。

生命線前理事長郭國卿表示，自殺不只是個人的悲劇，更在親友心中留下難以表達的傷痛。每一位自殺者遺族，都背負著沉重的哀傷與自責，他們需要理解、傾聽與陪伴。

生命線主任張翠華指出，自殺者遺族，指的是身邊有人自殺身亡，因而生活受到影響的人，他們可以是逝者的家人、伴侶、朋友、同事、師長等。依據自殺學學者統計，每一位自殺身亡的人，至少會對身邊的6人造成影響，而留下來的遺族經常會面臨創傷與壓力，甚至會比一般人高出10倍機率出現自殺意念。

因此當自殺事件發生後，遺族面對的可能是生理、心理、社會關係等各方面的改變或困擾，面對這些需求，我們希望能透過提供關懷服務，成為支持遺族繼續往前走的力量。

桃園市生命線協會去年共服務69名自殺者遺族，每一位遺族在處理重大失落經驗時的面貌都不盡相同。許多難以消化的情緒，如震驚、困惑、憤怒、孤單、羞愧、罪惡感、麻木等混雜形成遺族的複雜性悲傷，而恢復日常生活亦是條漫漫長路。

生命線表示，不少遺族就像是被困在迷宮般，有時出口似乎就在不遠處，有時走一走又回到踏過的路，反復體會失去至親的痛苦。無論是失去手足的青年、失去子女的父母，或者是失去老伴的長輩，遺族總在言語裡透露出對生死之間的不確定，例如「他走了，我為何還活？」那是一個非常沉重的疑問，無人能夠提供有力的答案。

於是只能反問「是什麼讓你這麼努力地活到現在？」從種種的答覆中，看見了遺族對生命的韌性，即便與死亡靠得很近，他們依舊想盡辦法將自己撐起。曾經有一位遺族回應「我希望能連同他的分活下去。」這句話真實反映了遺族對逝者的愛與不捨，也讓作為助人者的我們，更加堅定想關懷遺族的理念。

桃園生命線統計去年進線量1萬3022通，除了精神健康問題來電達3277人次最多，其次為職場壓力相關1175人次、家庭問題1084人次，另有4847人次涉及人際關係、經濟困難、長照困境、生活適應等多重困擾。

桃園市生命線協會深耕桃園34年，為心理諮詢、自殺防治危之最佳組織，長年致力於提供1995自殺防治危機24小時心理支持專線服務，使人有勇氣面對自己的問題，對社會中絕望而企圖自殺的人，施以救援；對失望而志氣消沈的人，給予勇氣，並以有效的行動，協助心靈創傷的人，重獲新生，重燃生命之火。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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