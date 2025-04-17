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苑裡市場歷史建築修復案再遭「擱置」 鎮長劉育育急了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
針對苑裡市場歷史建築區修復再利用預算案遭代表會決議擱置，鎮長劉育育透過臉書表達「苑裡的建設 不該擱置」。圖／翻攝劉育育臉書
針對苑裡市場歷史建築區修復再利用預算案遭代表會決議擱置，鎮長劉育育透過臉書表達「苑裡的建設 不該擱置」。圖／翻攝劉育育臉書

苗栗縣苑裡鎮公有市場重建工程中的歷史建築修復再利用案，鎮代會質疑總建築成本太高，根本沒法審議為由，昨臨時會落幕前突襲提案並決議擱置，要求公所在28日定期會開議前提供詳細預算圖表再審。

苑裡鎮代會從上周三起連續進行第11、12次臨時會議程，昨最後一天，針對歷史建築修復預算，有鎮代認為公所雖爭取獲文化部補助6300萬，但因工料雙漲須追加自籌款預算達3000多萬，認為太高了，提案「擱置」。會後，鎮長劉育育也急了，深怕補助款被取消，她強調公所團隊將繼續爭取、溝通，也呼籲鎮民朋友一起關注地方建設。

鎮代郭汶祈表示，臨時會開議前早請公所提供「苑裡市場歷史建築區修復再利用」文化部補助這一案的預算圖表，但公所只給平面圖與攤位配置圖。該案之前的決標總預算是7000萬左右，因工料雙漲未發包，重新再設計後編列總預算達9000多萬元，以建築成本來估算，每坪要49.2萬、47攤位每攤成本要價208萬元。

他強調，「這都是人民納稅錢！」預算實在是太高了，根本沒法審；因此，要求公所在28日定期會開議前提供詳細預算圖表再審。

劉育育透過臉書向鎮民報告苑裡市場重建工作的最新進度，並表達「苑裡的建設 不該擱置」；最終沒有通過，代表會決議「擱置」，因此，市場歷史建築的開工日又要往後延宕了。

劉育育表示，公所團隊經歷過計畫提案、文資審查會議、專家學者會議、來回修正，好不容易爭取到文化部6000多萬的補助，可以讓鎮庫負擔大幅下降，並及早開工重建兼顧歷史記憶保存的市場，讓攤商可以早日恢復經營，這應該是一個苑裡鎮的好消息。

在此之後，依法上網公開招標，並高規格地拉長等標期，並廣邀文資修復廠商進場投標，經嚴格評選後由優選廠商保留決標，準備好隨時啟動工程；現在苑裡市場歷史建築案，可說是「萬事具備只欠東風」。

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