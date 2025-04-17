打造黃金花海大道 竹縣寶山國中旁種植50棵黃花風鈴木

新竹縣寶山鄉以尖端製程享譽全球，近年更推動景觀升級，打造出多處夢幻的生態與主題步道，鄉長邱振瑋近日於學府路種植超過50棵黃花風鈴木，預期每年花季盛開時，將形成一片耀眼燦爛的金黃色大道，吸引賞花遊客，成為寶山的新地標。

鄉長邱振瑋借鏡台積電在步道種植杜鵑花或牡丹花經驗，將寶山國中旁的學府路打造成黃花風鈴木主題步道。包括原有的10棵、再加上移植而來的成木，現在已有超過40棵的黃花風鈴木，再結合道路兩側及圖書館周邊原有的黃花風鈴木，集中種植超過50棵，將讓學府路在每年花季成為新竹最迷人的景點之一。

邱振瑋表示，雖好的成果無法馬上就看到，但現在不做以後就會後悔。為了美化寶山鄉景觀，除了學府路的黃金步道，還有湳坑溪環河花旗木步道，將從環北路河道串連到環南路，形成一長串的花旗木河岸步道。

邱振瑋說，不僅如此，還有在雙豐二街的兒童遊憩場將集中種植鳳凰木，原先種植於學府路的光蠟樹，本是為了吸引獨角仙棲息所設，但由於該位置光害嚴重，不利獨角仙生存，因此決定將這些光蠟樹移植至深井青蛙生態園區，與園區原有植栽整合。

此外，現也規畫將寶山國中後方生態公園整建為綜合特色公園，打造櫻花步道或阿勃勒花樹步道及花牆、研議在雙豐路往古奇峰拓寬道路兩旁種植特色花樹、寶山交流道引道拓寬工程種植特色花樹，並將在寶二水庫與仙爺廟打造寶山大隘客庄旅遊服務中心，結合露營區、背包旅館、壘球場及綜合公園，將現況花樹重新整理，種植主題特色花樹，呈現亮麗新風貌。