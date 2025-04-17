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求職者遭嗆「動用人脈封殺」 陽明交大出版社小編徵人也搭熱潮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大出版社臉書小編搭上李介文事件熱潮，在臉書刊登徵人啟事，強調求職者若要等別家通知，會求教原因，絕不會動用所有人脈封殺，引發網友熱烈回應。記者王駿杰／翻攝自陽明交大出版社臉書
陽明交大出版社臉書小編搭上李介文事件熱潮，在臉書刊登徵人啟事，強調求職者若要等別家通知，會求教原因，絕不會動用所有人脈封殺，引發網友熱烈回應。記者王駿杰／翻攝自陽明交大出版社臉書

臨床心理師李介文日前發文指一名助理求職者，原稱「隨時可以上班」，沒想到錄取後卻改稱「還在等另一間的回覆」，李氣憤揚言要「動用所有人脈封殺」，引發輿論撻伐；陽明交大出版社臉書小編也搭上熱潮，在臉書刊登徵人啟事，強調求職者若要等別家通知，會求教原因，絕不會動用所有人脈封殺，引發網友熱烈回應「小編好幽默，加薪！」

陽明交大出版社在臉書發文，希望徵人協助處理出版社內事務，為了吸引目光，非常逗趣的搭上李介文事件熱潮，小編更強調用自身人格發誓，月薪超過三萬兩千元，「求職者要等別家通知，會跟您求教原因．而且絕對不會動用所有的人脈封殺。」

小編指出，應徵者要負責的工作內容包括單書的書訊寄送、媒體聯繫、行銷推廣；書籍行銷活動（包含新書發表、書展等）舉辦；出版社社群經營；知書坊展覽相關活動發想等。

不少網友在底下留言回覆「看來是精通心理學的小編」、「笑死也太跟得上時事」、「我要求幫小編加薪」、「這個好好笑」、「小編跟得上時事。」

李介文日前在臉書透露，有求職者應徵助理，明明一開始說「隨時可以上班」，在接到錄取通知後卻表示「還在等另一間的回覆」，讓李介文氣憤不已，甚至直言要「動用所有人脈封殺」，此舉引發輿論撻伐，被網友冠上「慣老闆」稱號。面對批評，李介文13日發文道歉，並坦承自己的發言真的非常不妥。

李介文坦承，貼文是一時情緒激動，強調「動用人脈封殺完全是氣話，完全沒有公布任何有關這位應徵者的資訊，更沒有做封殺這件事情」。他說，會將此次事件作為自身專業反省的個案，並計劃在未來公開課程或演講中分享這段經驗。

陽明交大

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