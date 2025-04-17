開放雙層大客車 桃市盼中央加速

司機荒嚴峻，不少桃園通勤雙北上班族反映車班少「上不了車」，桃市多名議員昨在議會質詢時，希望市府積極向中央爭取開放雙層大客車，提升載客量。交通局長張新福說，交通部已表示原則同意，待進一步辦法與配套出爐，市府將協助客運業者參與。

桃園市議會昨安排市府交通局工作報告，議員黃婉如、黃敬平、陳雅倫、李宗豪等人輪番質詢公車司機荒問題，黃婉如表示，政府推出1200元通勤月票廣受歡迎，吸引許多桃北北通勤族搭公車客運，但司機缺工、班次少，尖峰時刻班班客滿，至少要等3班車以上才上得了車。

黃婉如指出，桃園市區公車司機缺額仍有130多人，運輸量能大有問題，根本解決之道，除了補足司機，也要開放雙層大客車行駛。

黃敬平也建議交通局，應挑選部分合適的市區路線試辦雙層巴士，並視成效評估是否擴大；陳雅倫說，龜山通勤雙北民眾多，建議市府優先在龜山試辦。

張新福答詢時表示，交通部去年不同意開放雙層大客車，但兩個月前邀集縣市府研討時，已表示原則同意，但作業辦法、是否補助購車等配套都未公布，會再向中央反映，盼加快速度。

張新福說，一般客運可載40人，無障礙客運只能載20多人，雙層大客車則可載60人，可有效緩解尖峰時段載客壓力。

為增加司機人力，桃園市首創大客車駕駛「受訓及就業」計畫，交通局指出，桃園公車司機待遇已接近雙北，受訓後留在桃園半年、一年以上可另外拿獎金，逐步增加公車班次。