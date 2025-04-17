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苗栗寄養家庭銳減 今年剩41戶 31童安置外縣市
苗栗縣寄養家庭面臨高齡化，今年又有6戶退出，僅剩41戶，有31名家外安置需求的兒童、少年，被迫安置到外縣市兒少機構，得離鄉背井。縣府委託苗栗家扶中心辦理寄養家庭招募、審查會、職前訓練，5月10日辦理招募說明會，歡迎有意願者加入行列。
寄養家庭主要提供安置兒少替代性家庭功能，讓正值人格發展啟蒙階段的兒少，感受到溫暖及被照顧，但部分寄養家庭因面臨生涯周期轉換、年邁、體力、健康等緣故而終止服務，數量逐年遞減。
縣府社會處指出，去年原本有47戶寄養家庭，提供74名兒少寄養照顧服務，今年僅剩41戶。其中，寄養家庭最資深25年、最年長70歲，76名寄養父母平均年齡56.5歲，有高齡化趨勢。
社會處也說明，今年至3月共116名安置個案，54名在縣內寄養家庭，安置兒少機構及其他處所縣內31人，因為寄養家庭銳減，導致有家外安置需求的兒少，得安置到外縣市兒少機構。
縣府委託苗栗家扶中心辦理寄養家庭招募，歡迎25歲以上，單親、雙親皆可、身心健康、國中以上學歷、有穩定收入、家中足夠空間的民眾，或具有保母、幼教、社工等專業資格者報名參加，洽詢電話037-461234。
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