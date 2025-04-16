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駐台以色列代表拜會張善政 聚焦新創產業科技教育交流

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政、游瑪雅都希望雙方能在科技產業與教育等面向擴大交流。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政、游瑪雅都希望雙方能在科技產業與教育等面向擴大交流。圖／桃園市政府秘書處提供

以色列駐台北經濟文化辦事處代表游瑪雅今天到桃園市政府拜訪市長張善政，雙方討論教育、新創產業及科技應用等合作面向。在此之前，游瑪雅參訪桃園3所參加以色列「國際筆友計畫」的中小學，與師生互動熱烈。張善政表示樂見兩地學校深度交流，也期待未來能就科技及新創產業方面有更多合作。

張善政表示，桃園與以色列拉馬甘市自2016年即締結姊妹市，以色列在新創產業的卓越成就享譽全球，桃園積極輔導發展青創產業，包含成立多處青創基地，及啟用A8桃園智慧產業加速器基地等，期盼未來與以色列能夠建立更緊密的科技及新創產業合作，共同拓展國際市場。

張善政說，桃園推動智慧城市經驗豐富，近兩年市府大力推動AI融入智慧城市服務，增進服務效能和品質，在國內外斬獲近20個大小獎項的肯定，並分享桃園致力將AI融入日常活動的創新作法等。

游瑪雅說，以色列積極推動「國際筆友計畫」，鼓勵台灣與以色列學生透過網路視訊，分享練習外文溝通及了解彼此文化，期待未來有更多學校加入，並建議可擴及到青年交流計畫層面。游瑪雅也提及今年2月拉馬甘市議會代表團訪問桃園，參觀2025台灣燈會及桃園市內青創及文化設施，帶回了很多新思維方向，未來雙方可在城市治理AI應用、科技、半導體材料、高齡醫療服務等領域加強合作，也期待雙方人民互訪率可以大幅提升。

今日包括市府教育局長劉仲成、青年事務局長侯佳齡、秘書處長于建國及駐台北以色列經濟文化辦事處媒體事務官蔡佳芳等都出席本次會議。

以色列駐台北經濟文化辦事處代表游瑪雅（左3）拜訪市長張善政（右3）。圖／桃園市政府秘書處提供
以色列駐台北經濟文化辦事處代表游瑪雅（左3）拜訪市長張善政（右3）。圖／桃園市政府秘書處提供
游瑪雅表示以色列推動「國際筆友計畫」，鼓勵台灣與以色列學生透過網路視訊，練習外文溝通及了解彼此文化。圖／桃園市政府秘書處提供
游瑪雅表示以色列推動「國際筆友計畫」，鼓勵台灣與以色列學生透過網路視訊，練習外文溝通及了解彼此文化。圖／桃園市政府秘書處提供

以色列 張善政 桃園

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