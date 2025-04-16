憂美關稅...台灣機械業等工會訪桃市 市長張善政籲中央顧勞工

因應美國加徵關稅所引發的產業衝擊，台灣機械業工會聯合會理事長段維中，與中華民國車輛委員會、中華汽車工會、裕隆汽車工會、台灣電綜企業工會及六和機械中壢廠工會等幹部今日拜會桃園市政府，並與市長張善政及相關局處代表意見交流。

與會者關切汽車與機械製造產業面臨的困境，盼市府協助向中央反映、建立固定聯繫窗口，共同守護在地產業與勞工權益。

工會代表指出，近期傳出政府可能調降進口車與零件關稅，引發基層勞工極大憂慮，國產車長期受限於市場規模、零件關稅及原料政策等結構性因素，並非技術不如人，若貿然開放，恐將造成產線縮減與勞工失業潮。會中，工會代表表達反對降低進口汽車與零件關稅、捍衛國產汽車產業與就業機會，維護基層勞工尊嚴與技術價值，避免造成家庭與社會秩序混亂，防止桃園整體經濟崩盤與連鎖反應等訴求。

工會強調，超過30萬個家庭仰賴汽車產業維生，籲政府審慎評估政策衝擊，勿讓基層勞工成為國際談判的代價，並期盼市府協助將地方心聲傳達中央。工會也提到，建議政府必須有更靈活的作法，例如降低貨物稅，都是可考量的策略。

張善政表示，他注意到財政部已清楚表達，關稅政策牽動整體車輛產業結構，若貿然調降或取消進口車輛及零組件的關稅，可能造成本土車廠面臨經營壓力，甚至出現關廠撤資的風險，進而影響勞工生計，甚至對下一世代車輛產業將造成長遠衝擊，代表中央應該已清楚認知到零關稅的負面影響，期待中央能站在產業發展與勞工生計的角度，做出明智的決策。

張善政也向工會代表說明，面對國際貿易局勢變動，市府已於4月7日成立「關稅衝擊聯合因應小組」，從緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組與技術升級四大面向協助業者度過難關。另市府已成立智慧製造服務中心，透過專家團隊到廠訪視提供企業解決方案，協助企業爭取相關經費補助及智慧化人才培育，並成立「智慧產業學院」，全面提升對企業數位化的輔導及培育智慧製造轉型人才。

張善政說，上周四他參加行政院院會，表達對當前貿易談判風險的憂慮，強調中央在評估關稅調整時，應審慎衡量其對本土產業鏈與經濟安全的長期影響，避免以重大產業作為短期談判籌碼，市府願擔任中央與產業之間的溝通平台，協助反映地方實況與基層聲音。

經發局表示，桃園為全國汽車整車與零組件製造重鎮，擁有完整的產業供應鏈，汽車及零組件業產值近2409億元占全國40%，就業人口數逾2.5萬人占全國26%，未來市府將透過智慧製造服務中心及協助企業拓展海外市場等計畫，協助業者因應挑戰。

勞動局表示，市府將持續落實勞工保障作為，包含減班休息工資差額補助、失業協助、職訓資源、青年就業與轉職服務等五大措施，確保勞工在變局中有穩定支撐。未來也將由勞動局作為與工會之固定聯繫窗口，確保溝通順暢、問題即時反映。

今日包括台灣機械業工會聯合會理事長段維中、秘書長吳惠玲、中華民國車輛委員會主任委員蔡勝沐、中華汽車工會理事長謝景仁、裕隆汽車工會理事長羅文男、台灣電綜企業工會理事長古廣春、六和機械工會理事長向華玉都到場。